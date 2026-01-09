Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8

El conductor del automóvil Chevrolet Classic permaneció varias horas atrapado en el interior del habitáculo hasta que los automovilistas vieron el vehículo siniestrado y alertaron al sistema de emergencias 911 para que se desplieguen brigadas de asistencia.

Un adulto mayor de 71 años fue rescatado en la mañana de este viernes luego de permanecer varias horas atrapado dentro de su automóvil tras un despiste y vuelco ocurrido en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del acceso a la localidad de Fontezuela, sin que el siniestro fuera advertido durante la noche.

El siniestro vial se produjo, de acuerdo con las primeras estimaciones, alrededor de la medianoche o durante la madrugada, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Classic perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y terminó despistando hacia la banquina.

Tras el vuelco, el rodado quedó detenido fuera de la calzada, semi cubierto por el follaje existente en el lugar, lo que habría impedido que otros automovilistas advirtieran la presencia del vehículo accidentado durante el horario nocturno.

Los rescatistas, la Policía Vial y los ambulancieros participaron de la asistencia al hombre de 71 años que estuvo varias horas dentro del habitáculo del automóvil Chevrolet Classic volcado en la banquina de la autopista de la ruta 8.

Recién en las primeras horas de la mañana, personas que transitaban por la autopista detectaron el automóvil siniestrado en inmediaciones del puente de la bajada a Fontezuela y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, personal de una brigada de rescate, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino y una ambulancia del SAME constataron que el conductor se encontraba consciente dentro del habitáculo, aunque con signos de haber permanecido varias horas atrapado tras el vuelco.

El hombre, identificado como Carlos Alberto Bello, con domicilio en la ciudad de Córdoba, fue retirado del interior del vehículo mediante un operativo de rescate y posteriormente asistido por personal médico, que evaluó su estado de salud antes de disponer su traslado para una mejor atención.

Las circunstancias que provocaron el despiste continúan siendo materia de investigación, mientras que las autoridades destacaron la importancia de la rápida intervención una vez detectado el vehículo, ya que el conductor permaneció varias horas sin ser advertido tras el accidente.