jueves 07 de agosto de 2025
    • Inseguridad en Zarate

    Agente del COZ y custodio reducen a una mujer armada en Zárate

    Una mujer fue detenida en Zárate tras cometer un robo. Un agente del COZ franco de servicio y un custodio lograron reducirla. Tenía un revólver y objetos robados.

    7 de agosto de 2025 - 11:02
    LAOPINION

    Una mujer fue sorprendida con un revólver y elementos robados tras cometer un asalto. La rápida intervención de un agente del COZ franco de servicio y un custodio fue clave para detenerla.

    Robo en un comercio y rápida reacción

    Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la ciudad de Zárate este martes, cuando una mujer fue sorprendida tras cometer un robo en un local comercial ubicado en la zona de Carriego y Juan B. Justo. Lo que parecía ser un escape exitoso por parte de la delincuente fue frustrado gracias a la rápida reacción de un agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ) que se encontraba de franco de servicio, y de un custodio de seguridad privada.

    Ambos actuaron con determinación al interceptar a la sospechosa, logrando reducirla y evitar que escapara con los elementos sustraídos.

    Tenía un revólver y objetos robados

    Según informaron fuentes oficiales, la mujer portaba un revólver calibre .22, el cual no contenía municiones pero igualmente motivó que se la acuse de robo agravado. Además del arma, llevaba entre sus pertenencias una mochila, una gorra, productos de maquillaje, prendas de vestir y dinero en efectivo, todos presuntamente sustraídos del comercio minutos antes.

    La escena fue contenida con rapidez por el agente del COZ, quien actuó a pesar de no estar en servicio activo, demostrando profesionalismo y compromiso.

    Intervención de Prefectura y causa judicial

    Pocos minutos después del hecho, personal de Prefectura Naval Argentina – Destacamento DPRO Zárate se hizo presente en el lugar y concretó la aprehensión formal de la mujer, quien fue trasladada a sede judicial.

    La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, una figura que, según el Código Penal, sigue considerando el uso del arma como agravante, aunque no se haya demostrado su funcionalidad.

    Posible conexión con otros robos

    La Justicia investiga ahora si la detenida está vinculada a otros hechos delictivos recientes ocurridos en la zona. Su perfil coincide con descripciones aportadas en al menos dos causas previas, aunque por el momento no se confirmaron imputaciones adicionales.

    Temas
    Dejá tu comentario

