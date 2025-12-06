Rotary Club Pergamino Cruce reconoció a los alumnos destacados en valores del año 2025

Rotary Club Pergamino Cruce celebró el cierre del año con un emotivo acto de distinciones a estudiantes de nivel secundario que se destacaron durante el ciclo lectivo por su esfuerzo, dedicación y por promover valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad .

El encuentro tuvo lugar en el Teatro Municipal, con la presencia de los rotarios Pablo Bato, Mónica Ramírez y Guillermo Max Murray, la colaboración de Romina Michetti (Universidad SXXI) e integrantes de la Rueda Interna: Carla Roviello, María Isabel Robles, Elena Betelli y Susana Martín.

Desde la institución se felicita a los alumnos destacados de cada institución educativa, quienes fueron elegidos por su mérito y compromiso: Sebastián Ariel Berthet, Ciro Echevarne, Alma Bussu Castañares, Lautaro Valentín Bettine Illusi, Maximiliano Nieva, Lara Aneley Vergara, Juan Borras, Rocío Samira Aguilar, Sofía Keila Ferreyra, Nicolás Tolesano, Ludmila Belén Álvarez, Guido David Berón, Malena Baccarelli, Sheila Paz, Leyla Valentina Corona, Alfonsina Luchessi, Milagros Luján Belfiglio, Karina Huang, Josefina Spinelli, Lautaro Navarrete, Tiziano Engemann, Osvaldo Fabián Quevedo, María Lucila Pereyra.

Fortalecer los valores humanos

“En Rotary Club Pergamino Cruce creemos que fortalecer los valores humanos es esencial para un mundo mejor. Por eso trabajamos para incentivar a las instituciones educativas a promover una educación basada en valores universales”, manifestaron desde la institución, desde la que agradecieron profundamente a las instituciones educativas, docentes, equipos directivos, familias, autoridades del Teatro Municipal y a cada colaborador que hizo posible este evento.

“Gracias por acompañar y por confiar en esta iniciativa que reconoce y pone en valor el esfuerzo de nuestros jóvenes. Además, un agradecimiento especial a La Banda de la 15, que acompañó con su música e hizo aún más emotiva la ceremonia. A Camila Grilli, por operar el sonido con profesionalismo durante todo el acto. Y a Romina, por su impecable conducción, aportando calidez y dinamismo al encuentro. A cada institución, a cada familia y a cada estudiante distinguido”, concluyeron.