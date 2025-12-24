Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia

Paola Espíndola deberá permanecer entre tres y cuatro semanas más en Italia antes de poder regresar a la Argentina, bajo controles médicos y acompañada por su familia. El Norte

Paola Espíndola, la joven oriunda de San Nicolás que había sido internada en grave estado en Italia tras un violento ataque con arma blanca, recibió el alta médica luego de casi dos semanas de internación. La información fue confirmada por su familia, que destacó la evolución favorable de su estado de salud.

Alta médica y seguimiento en Italia Paola dejó en las últimas horas el Hospital Santa Chiara, donde permaneció internada desde el ataque ocurrido a comienzos de diciembre. Si bien su evolución permitió el egreso hospitalario, los médicos indicaron que aún no está en condiciones de realizar un vuelo de larga distancia. Por ese motivo, deberá permanecer entre tres y cuatro semanas más en Italia, bajo controles periódicos y seguimiento clínico.

Acompañamiento familiar y recuperación Durante esta etapa de recuperación ambulatoria, Paola se encuentra alojada junto a su familia en un departamento ubicado frente al hospital, facilitado por Cáritas. En redes sociales, sus allegados compartieron una imagen tras el alta médica, donde se la observa de pie y con uno de sus brazos inmovilizado, acompañada por mensajes de apoyo y agradecimiento de la comunidad.

Investigación judicial y colecta solidaria En paralelo a la recuperación de la joven, la causa judicial por el ataque continúa en la Justicia italiana. El agresor permanece detenido y a disposición de las autoridades. Asimismo, sigue activa la colecta solidaria impulsada desde San Nicolás para afrontar los gastos médicos y de estadía en el exterior, a través del alias Todos.por.pao, a nombre de Maira Espíndola.

Compartí esta nota en redes sociales:





