Rancagua: falló el cajón y el cuerpo cayó al piso durante un funeral

Durante el funeral en Rancagua falló el cajón y el cuerpo cayó al piso.

Una familia de la localidad de Rancagua vivió una situación tan inesperada como dolorosa durante el sepelio de una adulta mayor, fallecida recientemente en el Hospital "San José" de Pergamino.

Luego del deceso, el cuerpo fue trasladado a la localidad para su velatorio y posterior inhumación en el cementerio local. Durante esas horas, los familiares advirtieron que el cajón mortuorio presentaba problemas en su estructura, motivo por el cual realizaron el reclamo correspondiente a la empresa prestataria del servicio.

Según relataron, el primer féretro debió ser reemplazado por no encontrarse en condiciones adecuadas. Sin embargo, ya en el tramo final del funeral, durante el traslado hacia el cementerio, se produjo una nueva falla en el segundo cajón, cuyo fondo cedió de manera repentina.

Como consecuencia de ese desperfecto, el cuerpo de la fallecida cayó al piso, generando un momento de profunda conmoción entre los presentes, en una instancia marcada naturalmente por el recogimiento y la sensibilidad emocional.

Si bien el episodio no tuvo mayores derivaciones, para la familia representó una experiencia difícil de sobrellevar, que se sumó al dolor propio de la despedida. Por ese motivo, manifestaron su intención de realizar los reclamos correspondientes y analizar posibles acciones legales.

El objetivo, explicaron, no es otro que visibilizar lo ocurrido para que se extremen los controles sobre los materiales utilizados y se eviten situaciones similares en el futuro.

El hecho, comentado con respeto y solidaridad en la comunidad, dejó una anécdota triste, inesperada y dolorosa, que la familia espera pueda servir para mejorar la calidad de los servicios en momentos tan delicados.