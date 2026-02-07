sábado 07 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rancagua: falló el cajón y el cuerpo cayó al piso durante un funeral

    Una familia de Rancagua denunció una grave falla en el servicio fúnebre cuando el cajón mortuorio cedió pese a haber sido reemplazado previamente.

    7 de febrero de 2026 - 15:04
    Durante el funeral en Rancagua falló el cajón y el cuerpo cayó al piso.

    Durante el funeral en Rancagua falló el cajón y el cuerpo cayó al piso.

    ARCHIVO LA OPINION

    Una familia de la localidad de Rancagua vivió una situación tan inesperada como dolorosa durante el sepelio de una adulta mayor, fallecida recientemente en el Hospital "San José" de Pergamino.

    Lee además
    La presencia de ganado bovino suelto en el acceso a Mariano Benítez genera preocupación entre vecinos y conductores por el riesgo que implica para la seguridad vial.

    Preocupa la presencia de ganado bovinos suelto en el acceso a Mariano Benítez y piden mayor responsabilidad
    Los cursos con salida laboral comienzan en marzo.

    El Centro 403 abrió la inscripción a cursos de capacitación con rápida salida laboral que comienzan en marzo

    Luego del deceso, el cuerpo fue trasladado a la localidad para su velatorio y posterior inhumación en el cementerio local. Durante esas horas, los familiares advirtieron que el cajón mortuorio presentaba problemas en su estructura, motivo por el cual realizaron el reclamo correspondiente a la empresa prestataria del servicio.

    Según relataron, el primer féretro debió ser reemplazado por no encontrarse en condiciones adecuadas. Sin embargo, ya en el tramo final del funeral, durante el traslado hacia el cementerio, se produjo una nueva falla en el segundo cajón, cuyo fondo cedió de manera repentina.

    Como consecuencia de ese desperfecto, el cuerpo de la fallecida cayó al piso, generando un momento de profunda conmoción entre los presentes, en una instancia marcada naturalmente por el recogimiento y la sensibilidad emocional.

    Si bien el episodio no tuvo mayores derivaciones, para la familia representó una experiencia difícil de sobrellevar, que se sumó al dolor propio de la despedida. Por ese motivo, manifestaron su intención de realizar los reclamos correspondientes y analizar posibles acciones legales.

    El objetivo, explicaron, no es otro que visibilizar lo ocurrido para que se extremen los controles sobre los materiales utilizados y se eviten situaciones similares en el futuro.

    El hecho, comentado con respeto y solidaridad en la comunidad, dejó una anécdota triste, inesperada y dolorosa, que la familia espera pueda servir para mejorar la calidad de los servicios en momentos tan delicados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Preocupa la presencia de ganado bovinos suelto en el acceso a Mariano Benítez y piden mayor responsabilidad

    El Centro 403 abrió la inscripción a cursos de capacitación con rápida salida laboral que comienzan en marzo

    El Concejo Deliberante abrió el año con una sesión extraordinaria cargada de proyectos

    Pergamino Básquet visita a El Talar en el inicio del tercer ciclo de Daniel Maffei

    Presupuesto Participativo: el Municipio destinó 75 millones para proyectos en temáticas de Desarrollo Social

    Programa integral de prevención: disminuyen los accidentes y lesionados viales en enero

    Douglas fortalece su plantel: firmó Lucas López y renovó Robertino Seratto

    Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La presencia de ganado bovino suelto en el acceso a Mariano Benítez genera preocupación entre vecinos y conductores por el riesgo que implica para la seguridad vial.

    Preocupa la presencia de ganado bovinos suelto en el acceso a Mariano Benítez y piden mayor responsabilidad

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa Bombero Elegido, una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria. video

    San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel
    Una convocatoria difundida desde una cuenta reciente de Instagram llamó la atención en San Nicolás: un grupo que se identifica como “antitherians” anunció una movilización para la tarde del martes 10 de febrero, con el objetivo de repudiar la presencia de personas therian en la ciudad.

    San Nicolás: Convocan a una protesta antitherian y, en paralelo, se organiza un encuentro en Plaza Mitre

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo.

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    Durante el funeral en Rancagua falló el cajón y el cuerpo cayó al piso.

    Rancagua: falló el cajón y el cuerpo cayó al piso durante un funeral

    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución