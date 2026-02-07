Preocupa la presencia de ganado bovinos suelto en el acceso a Mariano Benítez y piden mayor responsabilidad

La presencia de ganado bovino suelto en el acceso a Mariano Benítez genera preocupación entre vecinos y conductores por el riesgo que implica para la seguridad vial.

Los vecinos de Mariano Benítez y conductores que transitan a diario por el acceso a la localidad advirtieron sobre la reiterada presencia de ganado bovinos suelto, una situación que se mantiene desde hace meses y representa un serio riesgo para la seguridad vial, especialmente durante la noche y en horarios de baja visibilidad.

La presencia de animales sueltos en el acceso a Mariano Benítez se ha convertido en un motivo de creciente preocupación para los residentes de la localidad y para quienes se trasladan habitualmente hacia esa pequeña comunidad del Partido de Pergamino. La circulación de vehículos debe realizarse con extrema precaución debido a la aparición constante de ganado bovino sobre la banquina y, en muchos casos, sobre la propia calzada.

Según relataron vecinos, se trata principalmente de animales de raza criolla derivados de Angus, tanto negros como colorados, entre los que se observan novillos, vaquillonas y terneros que deambulan libremente alimentándose del pasto al costado del camino. Sin embargo, la cercanía de estos animales al borde de la cinta asfáltica —y su ingreso ocasional a la traza— genera un escenario de alto riesgo para automovilistas, motociclistas y ciclistas.

La situación afecta también a quienes utilizan el acceso a Mariano Benítez para realizar actividades aeróbicas y recreativas, una práctica habitual entre vecinos de la zona. La irrupción repentina de animales de gran porte incrementa la posibilidad de siniestros viales con consecuencias graves, especialmente en horarios nocturnos o durante condiciones climáticas adversas.

Ante este panorama, lugareños mantuvieron contactos directos con los propietarios del ganado bovino para solicitarles que mantengan a los animales dentro de los lotes de cría y eviten que continúen sueltos. No obstante, las soluciones adoptadas hasta el momento resultaron parciales y de carácter transitorio.

Además, se realizaron reiterados llamados al sistema de emergencias 911 y se dio aviso a responsables policiales de la jurisdicción, quienes intervinieron en distintas oportunidades. Sin embargo, las acciones lograron solo paliar la problemática de manera momentánea, sin alcanzar una resolución definitiva.

La advertencia sobre la presencia de animales sueltos también circula de manera constante en grupos de WhatsApp vecinales, donde los residentes alertan a otros conductores y renuevan el pedido de responsabilidad a los dueños del ganado bovino por el peligro que representan.

Incluso productores agropecuarios de la zona manifestaron su inquietud por la deambulación de las vacas en cercanías de cultivos implantados correspondientes a la campaña gruesa, lo que suma otro foco de conflicto a una situación que, con el paso del tiempo, continúa sin una solución de fondo.