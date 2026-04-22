Franco Colapinto volvió al país, corrió en Zárate y palpita el Road Show 2026

El piloto llegó al país para participar en el Road Show 2026, que será este domingo en la Ciudad, pero antes compitió con amigos y dejó un mensaje en la previa de la exhibición

Franco Colapinto ya está en la Argentina y comenzó a vivir una agenda cargada antes del Road Show 2026. El piloto de Alpine pasó por Zárate , donde compitió en karting junto a amigos, visitó al equipo que lo formó y dejó sensaciones positivas en la previa de su presentación en Buenos Aires.

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En su primer día en el país, el joven piloto participó de una carrera de karting en el circuito de Zárate, como parte de una jornada de entrenamiento y distensión. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del momento y expresó su entusiasmo por volver a girar en suelo argentino.

“El primer día en la Argentina estuvo divertido. Carreritas y grabando un espectáculo, mejor imposible”, escribió, reflejando el clima relajado con el que inició su estadía. La actividad también incluyó la presencia de otros pilotos, en un ambiente cercano y competitivo a la vez.

Durante su paso por Zárate, Colapinto también visitó al Acosta Racing Team, estructura clave en sus inicios dentro del automovilismo. El vínculo con el equipo se mantiene firme, y cada regreso al país incluye un paso por el kartódromo donde dio sus primeros pasos.

Desde la escudería destacaron en reiteradas oportunidades la importancia de los procesos formativos en el desarrollo de pilotos de elite. Allí también se entrenan otros talentos argentinos, consolidando un semillero que proyecta figuras hacia categorías internacionales.

Cómo será el Road Show 2026 en Buenos Aires

El gran evento será el próximo domingo en Palermo, donde Colapinto protagonizará una exhibición única en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en un circuito callejero local.

El recorrido se realizará sobre un trazado armado entre avenidas clave, con acceso al público y múltiples actividades complementarias. El piloto dará varias vueltas con distintos vehículos, entre ellos un Lotus E20 y el histórico Flecha de Plata, en homenaje a Juan Manuel Fangio.

La jornada contará además con shows en vivo, pantallas gigantes y propuestas culturales, en un evento que genera gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo y posiciona nuevamente a la Argentina en el mapa internacional del deporte motor.