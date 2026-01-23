viernes 23 de enero de 2026
    • Ramallo propone un fin de semana en la costa con pesca, rock y actividades culturales

    Ramallo desplegará una variada agenda en la costa con un concurso de pesca, un festival de rock y actividades gratuitas pensadas para vecinos y turistas.

    23 de enero de 2026 - 18:19
    Desde el viernes 23 de enero, la ciudad desplegará una agenda recreativa y cultural con un concurso de pesca, un festival de rock y propuestas gratuitas para toda la familia, con epicentro en el Paseo Viva el Río y el parador municipal.

    Desde el viernes 23 de enero, la ciudad desplegará una agenda recreativa y cultural con un concurso de pesca, un festival de rock y propuestas gratuitas para toda la familia, con epicentro en el Paseo Viva el Río y el parador municipal.

    El Norte

    Ramallo se prepara para vivir un fin de semana intenso en su zona costera, con una programación que combina deporte, música y cultura. Desde el viernes 23 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un concurso de pesca, espectáculos musicales y actividades recreativas gratuitas para toda la familia.

    Concurso de pesca deportiva en el Paseo Viva el Río

    La agenda comenzará el viernes a las 18 en la zona de la boca del arroyo Las Hermanas, dentro del Paseo Viva el Río, con un concurso de pesca con devolución. La actividad es organizada por la Dirección de Pesca de la Municipalidad de Ramallo, junto a comercios locales del rubro.

    La participación será libre y gratuita. Los menores podrán intervenir siempre que estén acompañados por un adulto responsable. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo previamente llamando al 3407-405865 o directamente en el lugar antes del inicio del concurso. La propuesta busca promover la pesca responsable y el disfrute del entorno natural.

    Festival de rock y movimiento turístico en la costa

    El sábado, la costa ramallense será escenario de un festival de rock que reunirá bandas locales y artistas del rock nacional. La iniciativa apunta a fortalecer la oferta cultural de la temporada de verano y a brindar visibilidad a músicos de la región, atrayendo público de distintas localidades.

    Desde la organización anticiparon un importante movimiento turístico durante el fin de semana, con alta ocupación en alojamientos, campings y espacios gastronómicos. Este tipo de eventos genera un impacto positivo en la economía local, beneficiando a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios.

    Cultura Rodante y propuestas gratuitas para toda la familia

    El domingo, la programación continuará con la llegada del programa Cultura Rodante al parador municipal. Allí se desarrollarán actividades gratuitas destinadas especialmente a las infancias y a las familias, con juegos de gran tamaño, espacios de arte, lecturas y propuestas interactivas.

    Además, el público podrá acceder a experiencias de realidad virtual y actividades recreativas pensadas para compartir en familia, cerrando un fin de semana que combina naturaleza, cultura y entretenimiento en uno de los principales atractivos turísticos de Ramallo.

