Pergamino suma más kilómetros de bicisenda en la zona oeste

La Municipalidad de Pergamino avanza con la construcción de una nueva bicisenda sobre la avenida Jáuregui, una obra que permitirá ampliar la infraestructura destinada a la movilidad sustentable y mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan la bicicleta en la ciudad.

Pergamino: Juan García, el chacal que vivió 10 años en montes de la zona rural a cinco kilómetros de la ciudad

El nuevo trazado se desarrollará sobre la margen sur de la avenida y se extenderá desde el Boulevard Florencio Sánchez hasta la calle Gauchito Gil, en el sector correspondiente al barrio Quinta Mastrángelo. En total, la bicisenda tendrá una longitud de 2.480 metros lineales y un ancho de 2 metros, dimensiones que permitirán una circulación más cómoda y segura para los ciclistas que transitan habitualmente por esta zona.

Según se informó desde el Municipio, la obra se ejecuta utilizando el mismo compuesto asfáltico que se emplea en la pavimentación de avenidas, un material que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Esta característica permite garantizar mejores condiciones de uso, con una superficie uniforme que favorece el desplazamiento seguro de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

La intervención se enmarca dentro de las políticas que impulsa la gestión municipal para fortalecer la infraestructura urbana vinculada a la movilidad alternativa, promoviendo desplazamientos más seguros, ordenados y sustentables. En ese sentido, la ampliación de las bicisendas forma parte de una estrategia que busca fomentar el uso de la bicicleta no solo como medio de recreación, sino también como una opción de transporte cotidiano.

Bicicletas y tránsito

Además de facilitar el traslado de los ciclistas, este tipo de obras contribuye a organizar el tránsito y a reducir los puntos de conflicto entre bicicletas y vehículos motorizados, generando espacios específicos para cada modalidad de circulación. De esta manera, se apunta a mejorar la convivencia vial y a consolidar hábitos de movilidad más seguros dentro del entramado urbano.

Con la concreción de este nuevo tramo sobre avenida Jáuregui, el Municipio continúa expandiendo la red de bicisendas y ciclovías de Pergamino, un sistema que en los últimos años se ha ido extendiendo hacia distintos barrios de la ciudad. El objetivo es conformar una red cada vez más integrada que permita conectar diferentes sectores urbanos y ofrecer a los vecinos alternativas de movilidad accesibles y saludables.

A tener en cuenta

Desde el Gobierno local también destacan que la promoción del uso de la bicicleta tiene múltiples beneficios. Además de contribuir al cuidado del ambiente al reducir las emisiones contaminantes, favorece la actividad física y mejora la calidad de vida de los vecinos que optan por este medio de transporte.

La nueva bicisenda en avenida Jáuregui se suma así a las intervenciones que el Municipio viene desarrollando para fortalecer la infraestructura vial de la ciudad, acompañando el crecimiento urbano y generando espacios pensados para una movilidad más eficiente, segura y sustentable.