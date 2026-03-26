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    • Ramallo: la Escuela Técnica N° 3 suma aulas modulares para ampliar su capacidad

    La institución de Ramallo incorpora nuevos espacios equipados para responder al aumento de la matrícula y garantizar el normal desarrollo de las clases.

    26 de marzo de 2026 - 15:29
    La Escuela Técnica N° 3 amplía su capacidad con nuevas aulas modulares.

    La Escuela Técnica N° 3 amplía su capacidad con nuevas aulas modulares.

    El Norte

    Ante el crecimiento sostenido de la matrícula, la Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó aulas modulares equipadas para ampliar su capacidad. La medida busca dar una respuesta inmediata a la demanda educativa y asegurar condiciones adecuadas para el dictado de clases en el actual ciclo lectivo.

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    Aulas modulares para responder al aumento de estudiantes de Ramallo

    La institución sumó dos salones de uso mixto diseñados para adaptarse a distintas actividades pedagógicas. Los módulos cuentan con mobiliario completo y sistema de climatización, lo que permite brindar un entorno confortable tanto para estudiantes como para docentes. Esta incorporación apunta a evitar la sobrecarga en las aulas existentes.

    Más infraestructura para fortalecer la educación técnica

    El incremento en la inscripción superó las previsiones iniciales, lo que generó la necesidad de ampliar la infraestructura en el corto plazo. En este contexto, las aulas modulares funcionan como una solución inmediata mientras avanzan proyectos de mayor envergadura. Además, se prevé la llegada de un nuevo módulo destinado específicamente a talleres.

    Obras en marcha para una solución definitiva

    En paralelo, continúan las obras de construcción de aulas permanentes en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, donde funciona la institución. Desde la comunidad educativa destacan que estas mejoras permiten sostener la calidad educativa y acompañar el crecimiento de la educación técnica, que registra un marcado aumento en la demanda en los últimos años.

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