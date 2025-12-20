sábado 20 de diciembre de 2025
    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Ramallo vivió la capacitación realizada en el Centro Santa María junto a la Escuela 401 y certificó a nuevos operadores en conservas, chacinados y salazones.

    20 de diciembre de 2025 - 11:47
    Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Ramallo Ciudad

    Ramallo vivió un acto cargado de emoción, el Centro Deportivo y Cultural Santa María de Villa General Savio celebró la finalización del Curso de Elaboración de Conservas, desarrollado junto a la Escuela de Educación Profesional N° 401, que permitió la graduación de un nuevo grupo de alumnos con formación técnica y certificada.

    Capacitación con salida laboral en Villa General Savio

    Durante la jornada de cierre, los estudiantes recibieron los certificados que los acreditan como operadores en elaboración de conservas cárnicas, chacinados y salazones, completando un proceso formativo orientado tanto a la producción artesanal como a la industrial. La propuesta buscó brindar conocimientos concretos, alineados con las demandas del sector productivo y las posibilidades de emprendimiento local.

    Formación técnica en elaboración de conservas

    El curso estuvo a cargo de la profesora Natalia Villoldo, quien acompañó de manera permanente a los participantes a lo largo de la capacitación. Desde la organización destacaron el compromiso demostrado por los alumnos, así como el esfuerzo sostenido para cumplir con los contenidos teóricos y prácticos, fundamentales para garantizar procesos seguros y de calidad en la elaboración de alimentos.

    Articulación institucional y desarrollo local

    Desde el Centro Deportivo y Cultural Santa María y la Escuela de Educación Profesional N° 401 subrayaron la importancia del trabajo articulado entre instituciones, una estrategia que permite acercar capacitaciones con salida laboral a los vecinos de la localidad. En ese sentido, remarcaron que este tipo de iniciativas fortalecen el entramado productivo y amplían las oportunidades de inserción laboral en Villa General Savio.

