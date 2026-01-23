Ramallo: El motociclista Tomás Matkovich da el salto y correrá el Campeonato Brasileño de Motocross

El piloto de motocross de Ramallo, Tomás Matkovich, emprenderá en los próximos días un nuevo y exigente desafío deportivo al sumarse al Campeonato Brasileño de Motocross, una de las competencias más prestigiosas del mundo. metafm.com.ar

El motociclista de motocross de Ramallo, Tomás Matkovich, afrontará en los próximos días uno de los desafíos más importantes de su carrera al incorporarse al Campeonato Brasileño de Motocross. La experiencia marcará un punto de inflexión deportivo, con competencia internacional, exigencia extrema y un fuerte objetivo de crecimiento personal.

Desafío internacional en el Campeonato Brasileño de Motocross En diálogo con Radio Meta FM 94.1, Matkovich explicó que la decisión de competir en Brasil responde a una búsqueda de evolución acelerada como piloto. “Yo quería dar un salto más grande, mejorar en poco tiempo”, sostuvo, y destacó que el certamen brasileño se ubica entre los más competitivos del mundo, con presencia de figuras europeas y pilotos que llegan desde el Mundial.

Yamaha Blue Crew y la categoría MX1 El corredor representará a Yamaha dentro del programa Yamaha Blue Crew, compitiendo en la categoría MX1, la misma que disputó en la Argentina. “La moto la provee el equipo, en este caso Yamaha”, explicó, y señaló que la mayoría de los participantes utilizan motocicletas de 450 cc en una divisional de alto nivel técnico y físico.

Entrenamiento en Brasil y un calendario de carrera exigente La base de entrenamiento estará en Atibaia, cerca de San Pablo, en un centro especializado dirigido por un ex piloto profesional. Además del nivel deportivo, el calendario impondrá una fuerte exigencia logística, con traslados de hasta 1.500 kilómetros entre competencias. “Voy a entrenar y correr para volver mucho más fuerte”, afirmó, priorizando el aprendizaje por sobre los resultados inmediatos.

Temas Ramallo

Motociclista

Carrera

competencia