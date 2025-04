Racing de Pergamino venció a Sports de Salto y regresó a la punta en el Torneo 5 Ligas

Alem recibirá a Arroyo Dulce

Este sábado con el partido Leandro N. Alem-Círculo de Arroyo Dulce por la Zona 4 se iniciará la décimo segunda fecha para los equipos de la Liga de Pergamino. El partido de Primera comenzará a las 16:30 y el preliminar de la categoría Sub 23 a las 14:30. El equipo del barrio 12 de Octubre se ubica cuarto (junto a Los Vascos de Carmen de Areco) con 11 unidades y buscará sumar para seguir en zona de clasificación. Por su lado, Círculo de Arroyo Dulce, último con 4 unidades, irá por la recuperación luego de ser goleado 5 a 0 de visitante el martes por Compañía de Salto en el Interzonal.

El domingo la fecha 12 continuará a las 13:00 (debido al superclásico River-Boca que se jugará a las 15:30) con Douglas Haig vs. El Socorro (en Alfonzo ya que las canchas del “Fogonero” fueron resembradas) por la Zona 1; y San José vs. Unión de Carabelas (en el estadio de Provincial) por la Zona 3. A las 16:30, Argentino será local ante Juventud de Rojas (el “Blanco” hizo todo lo posible para cambiar el horario pero no se pudo por la disponibilidad de efectivos policiales) en la Zona 2; y Jorge Newbery de Rojas recibirá a Gimnasia y Esgrima por la Zona 1.

El lunes, a las 21:00, Racing recibirá en su estadio a Argentino de Alfonzo en la Zona 5; y el martes a las 21:30 se cerrará la fecha 12 para los clubes de Pergamino con Tráfico’s visitando al líder Defensores de Salto en la Zona 3.