Desbarataron un "quiosco" de drogas en el barrio Jorge Newbery tras una investigación del fiscal Furnari

El fiscal Francisco Furnari le explicó al juez Fernando Ayestarán la importancia de irrumpir sorpresivamente en un determinado horario para desbaratar un local de venta de dosis de drogas al menudeo.

Un operativo desarrollado en la tarde de este miércoles en el barrio Jorge Newbery culminó con el desbaratamiento de un “quiosco” de venta de drogas al menudeo que funcionaba improvisado en el frente de una vivienda de la calle Mandarino al 500.

La investigación, encabezada por el fiscal Francisco Furnari y la Fiscalía especializada en estupefacientes, se había iniciado el año pasado y en los últimos tres meses había reunido pruebas determinantes para solicitar la orden de allanamiento.

El procedimiento estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino , que durante semanas llevó adelante un seguimiento encubierto en la zona. Los agentes documentaron, mediante filmaciones y fotografías, el constante movimiento en la vivienda, con entradas y salidas de personas que se acercaban a comprar dosis, y pasamanos que dejaban en evidencia la comercialización de estupefacientes.

Con esas pruebas en su poder, el fiscal Furnari solicitó audiencia al juez de Garantías Nº 3, Fernando Ayestarán, a quien le planteó la necesidad de un ingreso sorpresivo en horario vespertino para evitar el descarte de la droga. El magistrado autorizó la medida y este miércoles, alrededor de las 19:00, la brigada policial de Drogas Ilícitas, con apoyo de otras dependencias policiales, irrumpió en la vivienda señalada.

Las dosis de drogas preparadas para venderlas al menudeo a consumidores en la casa del barrio Jorge Newbery.

Secuestro de gran cantidad de dosis de drogas

En el interior de la casa, los uniformados encontraron más de 190 envoltorios de cocaína listos para la venta al menudeo, además de varios “trozos” de la sustancia en estado semirrocosa que estaban preparados para ser fraccionados. Las dosis estaban ocultas en distintos ambientes del inmueble, lo que confirma que el lugar estaba acondicionado para funcionar como un punto de expendio permanente.

También secuestraron una importante suma de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones, presumiblemente producto de la comercialización ilegal. Ante la contundencia de las pruebas, la Justicia ordenó la aprehensión de una joven que residía en la casa y que sería la encargada de la actividad ilícita.

Una organización criminal detrás

procedimiento anti drogas en el barrio Jorge Newbery secuestraron 150 dosis de drogas 0007 Las dosis de droga son la evidencia de la comercialización, el dinero también es una prueba de la actividad ilícita y los teléfonos celulares serán sometidos a pericias. LA OPINION

Las pesquisas del Ministerio Público Fiscal y de la Policía sugieren que la vivienda funcionaba como un eslabón dentro de una organización criminal dedicada al narcomenudeo en Pergamino. La continuidad del flujo de compradores, la modalidad de atención tipo “quiosco” y el modo en que estaba acondicionada la casa refuerzan esa hipótesis.

La joven detenida quedó a disposición de la Fiscalía especializada en estupefacientes, mientras que las actuaciones serán incorporadas a la causa madre que encabeza el fiscal Furnari. En los próximos días se esperan nuevas medidas tendientes a esclarecer el alcance de la red que proveía la droga y determinar si existen más responsables involucrados en el negocio ilegal.