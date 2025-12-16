martes 16 de diciembre de 2025
    • Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    El Municipio de San Nicolás avanza con un ambicioso proyecto de renovación integral de la plaza Ponce de León, en la zona sur de la ciudad.

    16 de diciembre de 2025 - 10:21
    El Municipio proyecta una renovación integral de la plaza Ponce de León, en el barrio homónimo de la zona sur de la ciudad, con nuevas canchas deportivas, sector de calistenia, juegos infantiles y mobiliario urbano.

    El Municipio proyecta una renovación integral de la plaza Ponce de León, en el barrio homónimo de la zona sur de la ciudad, con nuevas canchas deportivas, sector de calistenia, juegos infantiles y mobiliario urbano.

    El Norte

    El Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Santiago Passaglia, trabaja en una profunda transformación de la plaza Ponce de León, un espacio clave del barrio homónimo ubicado en la zona sur. La iniciativa apunta a recuperar y modernizar el predio, dotándolo de infraestructura deportiva, recreativa y urbana que mejore la calidad de vida de los vecinos.

    Un proyecto integral para revitalizar el espacio público

    La intervención proyectada contempla la construcción de canchas de fútbol y básquetbol, un sector específico para la práctica de calistenia, nuevos juegos infantiles y la incorporación de mobiliario urbano renovado. El objetivo es convertir la plaza en un punto de encuentro moderno, seguro y funcional para personas de todas las edades.

    Además de la infraestructura deportiva y recreativa, el plan incluye mejoras en la circulación interna, iluminación y equipamiento, con criterios de accesibilidad y uso inclusivo. Desde el Municipio destacaron que la puesta en valor busca fomentar hábitos saludables y fortalecer la vida comunitaria en el barrio.

    Ubicación estratégica y alcance de la obra

    La plaza Ponce de León se encuentra delimitada por las calles Segundo García, Argerich, Almafuerte y Bolívar, en un sector densamente poblado de la ciudad. Su renovación responde a un reclamo histórico de los vecinos y a la necesidad de actualizar espacios públicos que cumplen un rol social fundamental.

    La obra está prevista como una de las primeras en ejecutarse durante 2026, lo que permitirá iniciar el año con trabajos visibles en los barrios y un impacto directo en el uso cotidiano del espacio público.

    Plan de obras 2026 e inversión millonaria

    La reforma de la plaza se enmarca en un amplio plan de obras públicas que el Municipio proyecta para el próximo año, con partidas estimadas en alrededor de $70.000 millones. Este programa contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad, priorizando infraestructura urbana, espacios verdes y equipamiento comunitario.

    Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la puesta en valor de plazas y parques forma parte de una estrategia sostenida para mejorar el entorno urbano, promover la convivencia y acompañar el crecimiento de los barrios, con una mirada puesta en el desarrollo a largo plazo.

