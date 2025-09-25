Provincia transfiere más de $25 millones a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

Provincia transfiere más de 25 millones de pesos a San Pedro para los Juegos Bonaerenses

El Gobierno bonaerense oficializó este miércoles la transferencia de más de $25 millones a San Pedro para financiar la logística de la Etapa Regional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses , que culminará con la gran Final Provincial en Mar del Plata entre el 12 y el 17 de octubre.

Baradero: Condenaron a Cristian Leonez a prisión perpetua por el femicidio de Magalí Gómez

La medida fue publicada mediante el Decreto 2476 en el Boletín Oficial, donde se detallan los montos asignados a cada municipio como aportes no reintegrables .

Este presupuesto está destinado a garantizar traslados, hospedajes, alimentación, alquileres, contratación de personal técnico y todos los insumos necesarios para llevar adelante la etapa regional del evento.

Una política pública de inclusión y participación

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, se destacó el carácter inclusivo de los Juegos, que permiten competir a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en disciplinas deportivas, recreativas y culturales.

La edición 2025 alcanzó un récord histórico de 480.000 inscriptos en toda la provincia, marcando un crecimiento sostenido en participación respecto a años anteriores.

Etapa regional en curso

Finalizada la etapa local en los 135 distritos, los Juegos se encuentran actualmente en fase regional e interregional, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. De allí surgirán los y las finalistas que competirán en octubre en Mar del Plata.

La provincia de Buenos Aires destinará en total $1.933 millones en aportes a los municipios para sostener la organización de la competencia en cada rincón del territorio bonaerense.