jueves 25 de septiembre de 2025
    Provincia transfiere más de $25 millones a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro recibirá $25.205.500 en aportes provinciales para cubrir la logística de juveniles, adultos mayores y cultura en la etapa regional de los Juegos.

    25 de septiembre de 2025 - 13:50
    Ilustrativa

    El Gobierno bonaerense oficializó este miércoles la transferencia de más de $25 millones a San Pedro para financiar la logística de la Etapa Regional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que culminará con la gran Final Provincial en Mar del Plata entre el 12 y el 17 de octubre.

    La medida fue publicada mediante el Decreto 2476 en el Boletín Oficial, donde se detallan los montos asignados a cada municipio como aportes no reintegrables.

    Detalle de la asignación a San Pedro

    San Pedro recibirá un total de $25.205.500, distribuidos en tres áreas:

    • Juveniles: $21.226.000

    • Adultos mayores: $2.866.500

    • Área cultural: $1.113.000

    Este presupuesto está destinado a garantizar traslados, hospedajes, alimentación, alquileres, contratación de personal técnico y todos los insumos necesarios para llevar adelante la etapa regional del evento.

    Una política pública de inclusión y participación

    Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, se destacó el carácter inclusivo de los Juegos, que permiten competir a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en disciplinas deportivas, recreativas y culturales.

    La edición 2025 alcanzó un récord histórico de 480.000 inscriptos en toda la provincia, marcando un crecimiento sostenido en participación respecto a años anteriores.

    Etapa regional en curso

    Finalizada la etapa local en los 135 distritos, los Juegos se encuentran actualmente en fase regional e interregional, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. De allí surgirán los y las finalistas que competirán en octubre en Mar del Plata.

    La provincia de Buenos Aires destinará en total $1.933 millones en aportes a los municipios para sostener la organización de la competencia en cada rincón del territorio bonaerense.

