Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A. notisanpedro.info

El gobierno bonaerense confirmó una megaobra energética superior a los 28 mil millones de pesos y dio inicio al proceso licitatorio para reforzar el sistema eléctrico troncal. El proyecto, a cargo de TRANSBA, apunta a garantizar abastecimiento, sostener la actividad industrial y mejorar la infraestructura estratégica en San Pedro.

Licitación y monto de la obra energética Según la documentación técnica oficial, el proyecto contempla una inversión total de 28.489.771.070,67 pesos y se desarrollará bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A., responsable del Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal. La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Energía y la Subsecretaría de Energía, con el objetivo de fortalecer la capacidad de distribución y responder al crecimiento de la demanda.

Plazos, anticipo financiero y presupuesto 2026 Las autoridades establecieron un plazo de ejecución de 549 días corridos, que comenzará a regir una vez firmada el Acta de Inicio de Obra. El pliego prevé además un anticipo financiero del 10 por ciento del monto contractual, sujeto a la presentación de garantías, y la obra ya cuenta con imputación preventiva del gasto dentro del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.

Impacto industrial y control administrativo La obra busca garantizar la continuidad y expansión de la actividad industrial en la región de San Pedro, mediante instalaciones estratégicas de alta complejidad técnica. El proceso cuenta con memorias descriptivas, planos y datos garantizados supervisados por TRANSBA, además de la intervención de organismos provinciales clave, asegurando el cumplimiento de los marcos legales y administrativos vigentes.

