viernes 30 de enero de 2026
    • Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

    En su visita a San Pedro, Provincia activó la licitación de una obra clave para el sistema eléctrico, con inversión millonaria.

    30 de enero de 2026 - 07:44
    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A.

    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A.

    El gobierno bonaerense confirmó una megaobra energética superior a los 28 mil millones de pesos y dio inicio al proceso licitatorio para reforzar el sistema eléctrico troncal. El proyecto, a cargo de TRANSBA, apunta a garantizar abastecimiento, sostener la actividad industrial y mejorar la infraestructura estratégica en San Pedro.

    En el Club Banfield, se realizará un homenaje a Lorenzo Luis García, uno de los grandes referentes del boxeo local, impulsado por el profesor, entrenador y exboxeador Carlos Vargas, quien organiza el evento con el objetivo de mantener vivo el legado del campeón.

    Lorenzo Luis García: San Pedro homenajea al campeón que volvió a emocionar al boxeo local
    La Municipalidad de San Pedro, bajo la coordinación del Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció la realización de un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación destinado a perros y gatos, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en distintas zonas de la localidad.

    San Pedro: Realizarán una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas

    Licitación y monto de la obra energética

    Según la documentación técnica oficial, el proyecto contempla una inversión total de 28.489.771.070,67 pesos y se desarrollará bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A., responsable del Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal. La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Energía y la Subsecretaría de Energía, con el objetivo de fortalecer la capacidad de distribución y responder al crecimiento de la demanda.

    Plazos, anticipo financiero y presupuesto 2026

    Las autoridades establecieron un plazo de ejecución de 549 días corridos, que comenzará a regir una vez firmada el Acta de Inicio de Obra. El pliego prevé además un anticipo financiero del 10 por ciento del monto contractual, sujeto a la presentación de garantías, y la obra ya cuenta con imputación preventiva del gasto dentro del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.

    Impacto industrial y control administrativo

    La obra busca garantizar la continuidad y expansión de la actividad industrial en la región de San Pedro, mediante instalaciones estratégicas de alta complejidad técnica. El proceso cuenta con memorias descriptivas, planos y datos garantizados supervisados por TRANSBA, además de la intervención de organismos provinciales clave, asegurando el cumplimiento de los marcos legales y administrativos vigentes.

