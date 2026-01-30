Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

El gobierno bonaerense confirmó una megaobra energética superior a los 28 mil millones de pesos y dio inicio al proceso licitatorio para reforzar el sistema eléctrico troncal. El proyecto, a cargo de TRANSBA, apunta a garantizar abastecimiento, sostener la actividad industrial y mejorar la infraestructura estratégica en San Pedro.
Licitación y monto de la obra energética
Según la documentación técnica oficial, el proyecto contempla una inversión total de 28.489.771.070,67 pesos y se desarrollará bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A., responsable del Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal. La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Energía y la Subsecretaría de Energía, con el objetivo de fortalecer la capacidad de distribución y responder al crecimiento de la demanda.
Plazos, anticipo financiero y presupuesto 2026
Las autoridades establecieron un plazo de ejecución de 549 días corridos, que comenzará a regir una vez firmada el Acta de Inicio de Obra. El pliego prevé además un anticipo financiero del 10 por ciento del monto contractual, sujeto a la presentación de garantías, y la obra ya cuenta con imputación preventiva del gasto dentro del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.
Impacto industrial y control administrativo
La obra busca garantizar la continuidad y expansión de la actividad industrial en la región de San Pedro, mediante instalaciones estratégicas de alta complejidad técnica. El proceso cuenta con memorias descriptivas, planos y datos garantizados supervisados por TRANSBA, además de la intervención de organismos provinciales clave, asegurando el cumplimiento de los marcos legales y administrativos vigentes.