Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó un caso positivo de hantavirus en San Nicolás, en medio de un brote que ya registra 21 contagios desde septiembre de 2025. La situación encendió la alarma sanitaria, especialmente tras recientes fallecimientos en distintos municipios de la provincia.

Incremento de casos de hantavirus en Buenos Aires Según el último boletín epidemiológico, desde comienzos de 2025 se notificaron 432 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 35 fueron confirmados. La Plata se mantiene como la localidad más afectada con once contagios, mientras que Berazategui, Florencio Varela, Olavarría, San Pedro, San Nicolás y otros municipios también registraron casos.

Primer fallecimiento en Arrecifes y situación en otros distritos Recientemente, una mujer de 35 años murió en Arrecifes por hantavirus, el primer caso fatal en esa localidad y el quinto en la provincia en el último mes. Otras víctimas incluyen una niña de 10 años en General Belgrano y un joven de 33 en Mar del Plata. Los municipios activaron protocolos de investigación epidemiológica y seguimiento de contactos estrechos.

Pedido de informes a la Provincia por parte de la Legislatura El bloque de senadores HECHOS-UCR Identidad solicitó al Poder Ejecutivo información detallada sobre la cantidad de casos, distribución geográfica, tasa de mortalidad y capacidad del sistema de salud para atender casos graves. El foco está puesto en La Plata y otras zonas críticas donde la convivencia con roedores aumenta el riesgo de contagio.

