martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    El Ministerio de Salud informó 21 casos en Buenos Aires desde septiembre de 2025; La Plata y San Nicolás entre las localidades más afectadas.

    27 de enero de 2026 - 09:06
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Google-ilustrativa

    El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó un caso positivo de hantavirus en San Nicolás, en medio de un brote que ya registra 21 contagios desde septiembre de 2025. La situación encendió la alarma sanitaria, especialmente tras recientes fallecimientos en distintos municipios de la provincia.

    Lee además
    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona
    Se cumplen nueve años de aquel fatídico 26 de enero cuando la calma de la ciudad se interrumpió con la noticia de un incendio. Se estaba quemando la Catedral de San Nicolás de Bari.

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    Incremento de casos de hantavirus en Buenos Aires

    Según el último boletín epidemiológico, desde comienzos de 2025 se notificaron 432 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 35 fueron confirmados. La Plata se mantiene como la localidad más afectada con once contagios, mientras que Berazategui, Florencio Varela, Olavarría, San Pedro, San Nicolás y otros municipios también registraron casos.

    Primer fallecimiento en Arrecifes y situación en otros distritos

    Recientemente, una mujer de 35 años murió en Arrecifes por hantavirus, el primer caso fatal en esa localidad y el quinto en la provincia en el último mes. Otras víctimas incluyen una niña de 10 años en General Belgrano y un joven de 33 en Mar del Plata. Los municipios activaron protocolos de investigación epidemiológica y seguimiento de contactos estrechos.

    Pedido de informes a la Provincia por parte de la Legislatura

    El bloque de senadores HECHOS-UCR Identidad solicitó al Poder Ejecutivo información detallada sobre la cantidad de casos, distribución geográfica, tasa de mortalidad y capacidad del sistema de salud para atender casos graves. El foco está puesto en La Plata y otras zonas críticas donde la convivencia con roedores aumenta el riesgo de contagio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    En San Nicolás, 22 chicos esperan una familia tras los cambios en la Ley de Adopción

    Domingo clave para los equipos de San Nicolás en la Copa Federación

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. 

    Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos
    La propuesta incluye juegos, música, realidad virtual, entretenimiento y actividades recreativas, pensadas para toda la familia y con acceso libre y gratuito.

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.

    Educación ambiental y creatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre

    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. 

    Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico