viernes 28 de noviembre de 2025
    • Programa de mejora del trigo: habilitan en San Pedro un punto oficial para recibir muestras

    En San Pedro hay un centro autorizado para recibir muestras del Programa de Mejoramiento y Diferenciación de la Calidad del Trigo impulsado por la Provincia.

    28 de noviembre de 2025 - 16:32
    San Pedro suma un punto oficial de recepción de muestras dentro del Programa de Mejoramiento y Diferenciación de la Calidad del Trigo

    La Opinion

    San Pedro suma un punto oficial de recepción de muestras dentro del Programa de Mejoramiento y Diferenciación de la Calidad del Trigo, una iniciativa provincial destinada a fortalecer la competitividad del cereal. El nuevo servicio ofrece análisis gratuitos para productores y busca mejorar los estándares de calidad en toda la región.

    Un programa provincial para mejorar la calidad y competitividad del trigo

    La Municipalidad confirmó que la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio acompaña la instrumentación local del programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. La propuesta se desarrolla en convenio con la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, con el propósito de generar información precisa sobre la calidad del trigo producido en la provincia.

    El servicio, gratuito para todos los productores bonaerenses, permite obtener análisis profesionales sin costo, una herramienta clave para mejorar la diferenciación del cereal y favorecer condiciones comerciales competitivas. Desde la Provincia remarcan que el objetivo es avanzar hacia una producción más eficiente, con datos técnicos que permitan posicionar mejor la cosecha.

    Dónde retirar insumos y cómo entregar muestras para el análisis

    En San Pedro ya está habilitado el punto oficial de recepción, donde los productores pueden retirar bolsas y etiquetas destinadas a la correcta toma de muestras. Una vez completado ese procedimiento, el material será remitido a los laboratorios correspondientes para su análisis.

    La recepción de muestras se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, sin excepción, por lo que las autoridades recomiendan cumplir con los plazos para garantizar la inclusión en el programa. El proceso, remarcaron, es sencillo y está diseñado para que cualquier productor pueda acceder sin dificultades.

    Horarios, dirección y llamado a participar del Programa de Calidad del Trigo

    La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 14, en la sede de la Subsecretaría de Producción ubicada en Salta y Arnaldo (ex Correo). Desde el área municipal destacaron la importancia de que los productores locales y de la región se acerquen y aprovechen esta herramienta gratuita que brinda información clave para la planificación de la campaña.

    El municipio remarcó que la participación en el programa permite mejorar la trazabilidad y la competitividad del trigo local, además de aportar datos relevantes para la política agrícola provincial. “Es una oportunidad para que cada productor conozca en detalle la calidad de su trigo y pueda fortalecer su posicionamiento comercial”, señalaron.

