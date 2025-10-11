sábado 11 de octubre de 2025
    • En redes sociales están compartiendo mensajes de apoyo al Instituto Comercial Rancagua tras la explosión

    En los perfiles de Facebook, Instagram y Whatsapp están apoyando a la institución educativa de la localidad donde explotó la maqueta de un volcán.

    11 de octubre de 2025 - 20:06
    La Escuela vuelve a abrir sus puertas el lunes para las actividades escolares de la Primaria 54 y el Instituto Comercial Rancagua.

    LA OPINION

    En las redes sociales los familiares de alumnos, de docentes y directivos del Instituto Comercial Rancagua están compartiendo un mensaje de apoyo a la escuela de nivel secundario tras la explosión que provocó graves lesiones a una niña de 10 años, a una mujer y otras 15 personas que requirieron distintas atenciones de urgencia sanitaria.

    En los perfiles, historias y estados de Facebook, Instagram y Whatsapp de integrantes de la comunidad educativa del ICR postearon el mensaje con un apoyo a la institución de la localidad del partido de Pergamino.

    El contenido además del apoyo, da cuenta de una sincera solidaridad hacia el estado de salud de la niña de 10 años lesionada gravemente y crítica a la cobertura periodística del incidente.

    Mensaje en Facebook, Instagram y Whatsapp

    "Frente a los hechos de conocimiento público acaecidos en la Feria de Ciencias del Instituto Comercial Rancagua, nos unimos en el deseo de pronta recuperación de Cata y frente a tanta opinión desinformada que circula, decidimos poner en conocimiento de la sociedad nuestro apoyo a directivos y docentes. Parece que resulta necesario remarcar que estábamos en lo que ha sido siempre una fiesta del conocimiento y un pilar sobre los que se sustenta el proyecto educativo institucional. Que año a año y con pleno conocimiento de las autoridades se realiza y ha tenido como cierre el “experimento del volcán”. Esta no es la primera vez que se hace. Nunca antes alguien manifestó prevención, repudio ni observación hacia el experimento ni sobre cómo se hacía (absolutamente todas las veces fue a cielo abierto). Siempre estuvo a cargo del mismo profesor, que no es ningún novato. Cada uno de nosotros eligió ICR como la escuela de nuestros hijos/as, por convicción y por valores que compartimos. Nuestros hijos/as son y fueron siempre el principal sujeto de cuidado y de derechos para todos y cada uno de los directivos, docentes y auxiliares dentro de la escuela. Por eso rechazamos y repudiamos las opiniones políticamente correctas pero infundadas y desinformadas que circulan. Basta con advertir que la feria se celebró la víspera de un fin de semana largo al atardecer para ver a las claras el compromiso de cada uno de esos profesores y directivos; que estaban ahí y no descansando en sus casas. Sobra mirar en los videos la cercanía de nuestra directora, y la actitud tranquila del docente a cargo para entender que no se preveían riesgos. Lo que ocurrió fue impensado. Está perfecto que se busquen las causas, que la justicia investigue y que todos aprendamos de esto. Que se reparen los daños y que se eviten riesgos futuros. Lo que no está bien, es el juzgamiento mediático sin contextualizar, la información fatalista e inexacta, la leña del árbol caído".

    "Fieles a lo que nos identifica con la institución en la que coincidimos, nos unimos y abrazamos a nuestra escuela, a los profesores de nuestros hijos/as y al equipo directivo. Agradecemos también a quienes colaboraron y a los que se manifiestan con respeto. ¡Fuerza Cata! ¡Fuerza ICR! ICR - Instituto Comercial Rancagua".

    "PADRES Y FAMILIARES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ICR", reza textual la comunicación compartida en redes sociales.

