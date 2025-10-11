En redes sociales están compartiendo mensajes de apoyo al Instituto Comercial Rancagua tras la explosión

Mensaje en Facebook, Instagram y Whatsapp

"Frente a los hechos de conocimiento público acaecidos en la Feria de Ciencias del Instituto Comercial Rancagua, nos unimos en el deseo de pronta recuperación de Cata y frente a tanta opinión desinformada que circula, decidimos poner en conocimiento de la sociedad nuestro apoyo a directivos y docentes. Parece que resulta necesario remarcar que estábamos en lo que ha sido siempre una fiesta del conocimiento y un pilar sobre los que se sustenta el proyecto educativo institucional. Que año a año y con pleno conocimiento de las autoridades se realiza y ha tenido como cierre el “experimento del volcán”. Esta no es la primera vez que se hace. Nunca antes alguien manifestó prevención, repudio ni observación hacia el experimento ni sobre cómo se hacía (absolutamente todas las veces fue a cielo abierto). Siempre estuvo a cargo del mismo profesor, que no es ningún novato. Cada uno de nosotros eligió ICR como la escuela de nuestros hijos/as, por convicción y por valores que compartimos. Nuestros hijos/as son y fueron siempre el principal sujeto de cuidado y de derechos para todos y cada uno de los directivos, docentes y auxiliares dentro de la escuela. Por eso rechazamos y repudiamos las opiniones políticamente correctas pero infundadas y desinformadas que circulan. Basta con advertir que la feria se celebró la víspera de un fin de semana largo al atardecer para ver a las claras el compromiso de cada uno de esos profesores y directivos; que estaban ahí y no descansando en sus casas. Sobra mirar en los videos la cercanía de nuestra directora, y la actitud tranquila del docente a cargo para entender que no se preveían riesgos. Lo que ocurrió fue impensado. Está perfecto que se busquen las causas, que la justicia investigue y que todos aprendamos de esto. Que se reparen los daños y que se eviten riesgos futuros. Lo que no está bien, es el juzgamiento mediático sin contextualizar, la información fatalista e inexacta, la leña del árbol caído".