San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

San Pedro vivió un día inolvidable con la proclamación oficial de la Basílica Nuestra Señora del Socorro , uno de los momentos más importantes en la historia religiosa y cultural de la ciudad. La emotiva ceremonia se desarrolló en el marco de la festividad de la Patrona y convocó a miles de fieles , vecinos y autoridades.

San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

El acto contó con la presencia del Nuncio Apostólico Miroslaw Adamcysk , representante del Papa Francisco en Argentina, quien encabezó la delegación eclesiástica junto a monseñor Hugo Santiago , obispo de San Nicolás, el cura párroco Héctor Molfesa y otros referentes religiosos.

También participó la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , quien fue recibida por el intendente Cecilio Salazar en un gesto de acompañamiento institucional a este acontecimiento trascendental para la comunidad sampedrina.

La jornada comenzó con la procesión tradicional , que recorrió las calles céntricas de la ciudad acompañada por la imagen de la Virgen del Socorro. La multitud acompañó el recorrido con velas, cánticos y oraciones.

En el templo, ya consagrado como Basílica, se llevó a cabo la misa central, donde se destacó el mensaje del Papa Francisco y se descubrió la placa oficial de proclamación, que certifica el nuevo estatus otorgado por el Vaticano.

Las palabras del padre Carlos Mirri, el periodista Fernando Bravo y otros invitados especiales resaltaron la importancia histórica y espiritual del acontecimiento, vinculando la proclamación con el arraigo cultural y la fe del pueblo de San Pedro.

Un cierre artístico con sello local

La celebración concluyó con la presentación del artista local Joaquín Churruarín, quien emocionó al público con su interpretación, y con el musical “La Joya Más Preciada”, que ofreció un homenaje simbólico a la devoción por la Virgen.

Desde que en diciembre de 2024 el Papa Francisco anunció la proclamación, el pueblo de San Pedro esperó con alegría este día, que ahora queda consagrado como un capítulo fundacional en su historia.