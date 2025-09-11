jueves 11 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro celebró la proclamación de la Basílica con la presencia de Victoria Villarruel y el Nuncio del Papa

    La ciudad vivió una jornada histórica con la presencia de la vicepresidenta y el Nuncio Apostólico en la proclamación de la Basílica del Socorro.

    11 de septiembre de 2025 - 09:28
    san pedro basilica socorro

    San Pedro vivió un día inolvidable con la proclamación oficial de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, uno de los momentos más importantes en la historia religiosa y cultural de la ciudad. La emotiva ceremonia se desarrolló en el marco de la festividad de la Patrona y convocó a miles de fieles, vecinos y autoridades.

    Lee además
    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontologíco De San Pedro

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro
    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochera de Coopser

    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

    El acto contó con la presencia del Nuncio Apostólico Miroslaw Adamcysk, representante del Papa Francisco en Argentina, quien encabezó la delegación eclesiástica junto a monseñor Hugo Santiago, obispo de San Nicolás, el cura párroco Héctor Molfesa y otros referentes religiosos.

    También participó la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien fue recibida por el intendente Cecilio Salazar en un gesto de acompañamiento institucional a este acontecimiento trascendental para la comunidad sampedrina.

    Procesión, misa y descubrimiento de la placa

    La jornada comenzó con la procesión tradicional, que recorrió las calles céntricas de la ciudad acompañada por la imagen de la Virgen del Socorro. La multitud acompañó el recorrido con velas, cánticos y oraciones.

    En el templo, ya consagrado como Basílica, se llevó a cabo la misa central, donde se destacó el mensaje del Papa Francisco y se descubrió la placa oficial de proclamación, que certifica el nuevo estatus otorgado por el Vaticano.

    Las palabras del padre Carlos Mirri, el periodista Fernando Bravo y otros invitados especiales resaltaron la importancia histórica y espiritual del acontecimiento, vinculando la proclamación con el arraigo cultural y la fe del pueblo de San Pedro.

    Un cierre artístico con sello local

    La celebración concluyó con la presentación del artista local Joaquín Churruarín, quien emocionó al público con su interpretación, y con el musical “La Joya Más Preciada”, que ofreció un homenaje simbólico a la devoción por la Virgen.

    Desde que en diciembre de 2024 el Papa Francisco anunció la proclamación, el pueblo de San Pedro esperó con alegría este día, que ahora queda consagrado como un capítulo fundacional en su historia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

    San Pedro vivió una jornada histórica: la parroquia del Socorro fue proclamada Basílica Menor

    San Pedro: COOPSER invierte $266 millones para modernizar su vehículos y mejorar servicios comunitarios

    Polémica en San Pedro: la UTOI obligó a un joven a hacer flexiones en plena calle

    San Pedro: Conductor despistó en la Ruta 191 y hallaron un arma con municiones durante el accidente

    Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

    San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a campeonato internacional en Uruguay

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochera de Coopser

    San Pedro: Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región
    En el teléfono celular del sospechoso vieron los videos de mujeres.

    Aprehendieron al cuidador de una iglesia por filmar a mujeres en los baños en un grave caso de abuso sexual

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontologíco De San Pedro

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    Detenidos dos jóvenes sobre una motocicleta en San Nicolas, llevaban un arma blanca y droga.

    San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    Ricardo López Murphy y Javier Milei. Epocas de liberalismo razonable

    Ricardo López Murphy en modo campaña: madurez liberal versus desborde libertario