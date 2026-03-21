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    • Principio de incendio en el parque España: controlaron las llamas sobre una antigua casilla ferroviaria

    Una dotación de rescatistas extinguió el incendio en una construcción del ex sistema ferroviario ubicada en Parque España; investigan el origen del siniestro.

    21 de marzo de 2026 - 12:16
    Los rescatistas trabajaron este sábado en Parque España para sofocar el incendio en la antigua casilla ferroviaria.

    Los rescatistas trabajaron este sábado en Parque España para sofocar el incendio en la antigua casilla ferroviaria.

    LA OPINION

    Una dotación de rescatistas acudió este sábado por la mañana a Parque España, en Pergamino, para controlar el incendio declarado en una antigua casilla ferroviaria utilizada décadas atrás como puesto de guardabarrera. El fuego fue extinguido rápidamente y no alcanzó a propagarse hacia sectores cercanos.

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    Un operativo de emergencia se desplegó este sábado por la mañana en el sector de Parque España a raíz de un incendio que afectó una antigua casilla ferroviaria ubicada en ese predio público de la ciudad, una construcción vinculada al histórico funcionamiento del sistema ferroviario local y que durante años fue utilizada como puesto de guardabarrera en el trazado ferroviario urbano.

    La intervención estuvo a cargo de una dotación de bomberos que acudió tras el alerta de vecinos que advirtieron la presencia de humo y llamas en la pequeña edificación emplazada en cercanías del corredor verde paralelo a las avenidas Alsina y España, un sector de gran circulación peatonal y recreativa durante los fines de semana.

    Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que el foco ígneo afectaba el interior de la estructura, una construcción de dimensiones reducidas que formó parte del antiguo esquema operativo del ferrocarril Mitre, cuya playa de maniobras y circulación principal ocupó históricamente ese sector estratégico de Pergamino.

    Controlaron el incendio

    Las tareas de extinción permitieron controlar el incendio en pocos minutos, evitando que el fuego avanzara hacia pastizales, árboles cercanos o mobiliario urbano del parque. Las condiciones climáticas también contribuyeron a limitar la propagación, ya que las lluvias registradas en las últimas horas dejaron casi cien milímetros acumulados sobre la ciudad y mantuvieron húmedo todo el entorno.

    La casilla incendiada integra uno de los vestigios materiales del pasado ferroviario pergaminense, cuando la línea Mitre atravesaba intensamente esa franja urbana y generaba una marcada división territorial entre el barrio Acevedo y la zona céntrica. En ese contexto, el puesto cumplía funciones de control y señalización para el paso de formaciones ferroviarias en un área de permanente circulación.

    Aunque el fuego provocó daños visibles en parte de la estructura, no se reportaron personas heridas ni riesgos para quienes transitaban por el parque al momento del episodio. Tampoco fue necesario evacuar sectores adyacentes ni interrumpir completamente la circulación en los accesos cercanos.

    Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. No se descarta ninguna hipótesis, desde una eventual combustión accidental hasta la posibilidad de intervención humana, aunque será materia de evaluación posterior determinar cómo se inició el foco.

    Vecinos del sector señalaron que la antigua casilla permanece sin uso desde hace años y forma parte de las construcciones ferroviarias históricas que aún subsisten en distintos puntos de la ciudad, muchas de ellas deterioradas por el paso del tiempo.

    La rápida respuesta de los bomberos permitió neutralizar la emergencia antes de que adquiriera mayores dimensiones en un espacio urbano que, pese a la humedad acumulada por las precipitaciones recientes, mantiene presencia constante de visitantes durante las mañanas de fin de semana.

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