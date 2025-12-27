Presupuesto 2026: cómo planea gastar Salazar, intendente de San Pedro los $57 mil millones del municipio

El lunes el Concejo Deliberante, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, tratará el Presupuesto 2026, el cálculo de recursos y gastos que elevó el Gobierno para el año que viene.

El Concejo Deliberante de San Pedro tratará el lunes el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo municipal, luego de la asamblea de Mayores Contribuyentes. El cálculo de recursos y gastos proyecta más de 57 mil millones de pesos, con una estructura fuertemente condicionada por el gasto en salarios y un margen reducido para inversiones y políticas activas.

De acuerdo al proyecto elevado por el gobierno que encabeza Cecilio Salazar , el 66% del presupuesto total estará destinado al pago de sueldos. Si se descuentan los fondos afectados, ese porcentaje asciende al 80% de los recursos disponibles, sin contemplar los aumentos salariales que inevitablemente deberán otorgarse durante 2026.

Los ingresos por tasas municipales alcanzarán apenas los 5 mil millones de pesos, menos del 10% del total. En conjunto, los recursos de origen municipal suman alrededor de 12.500 millones, lo que representa solo el 22% del presupuesto general, evidenciando una fuerte dependencia de transferencias externas.

En este esquema, el sueldo base para calcular el salario del intendente y las dietas de los concejales se fijó en 667.275 pesos. Con ese valor, el haber del jefe comunal superará los 10 millones de pesos mensuales, mientras que la dieta básica de los ediles quedará en 2,3 millones, a los que se suman adicionales.

Salud concentra la mitad del gasto previsto para 2026

El área de Salud volverá a ser la que más recursos demande dentro del Presupuesto 2026. Tendrá asignados cerca de 28 mil millones de pesos, lo que equivale a alrededor del 50% del total municipal. De ese monto, 24.600 millones se destinarán al pago de personal y unos 3.400 millones a insumos y funcionamiento.

Dentro de esa estructura, el Hospital de San Pedro absorberá más de 18.500 millones de pesos, consolidándose como el principal centro de gasto del municipio. Seguridad contará con casi 3 mil millones, mientras que Obras Públicas tendrá alrededor de mil millones para funcionamiento, más 1.370 millones provenientes de fondos afectados.

Servicios Públicos dispondrá de 7.500 millones, divididos casi en partes iguales entre salarios e insumos, mientras que Desarrollo de la Comunidad manejará 4.500 millones, de los cuales menos de la mitad estará disponible para acciones que no sean sueldos.

Educación, Cultura y delegaciones: fondos ajustados y gasto rígido

Educación contará con 1.256 millones de pesos, de los cuales cerca de mil millones se destinarán exclusivamente al pago de salarios. Cultura y Turismo sumarán fondos específicos, aunque la mayor parte del presupuesto de ambas áreas también se consumirá en gastos de personal.

Las delegaciones municipales tendrán asignaciones únicamente para sueldos: 500 millones para Gobernador Castro, 467 millones para Santa Lucía, 275 millones para Río Tala y 68 millones para La Tosquera. Para obras, mantenimiento o mejoras, deberán recurrir a otras partidas no especificadas en el presupuesto.

Un escenario similar se repite en áreas como Género, Defensa Civil y Legal y Técnica, donde los montos asignados alcanzan solo para salarios, sin previsión de recursos para políticas, equipamiento o programas específicos, dejando al descubierto un presupuesto rígido y con escaso margen de maniobra para la gestión diaria.