Pintó Bodegón: una semana para celebrar los clásicos porteños

La propuesta se reparte por todos los barrios porteños y combina dos beneficios concretos: 30% de descuento en el ticket final abonando con cualquier medio de pago, o un menú a precio promocional que incluye plato principal, bebida y postre.

Este lunes comienza Pintó Bodegón 2025, una semana dedicada a los clásicos de mostrador y mantel de papel.

Septiembre llega con una nueva edición de Pintó Bodegón . Se trata de una semana que invita a descubrir la gastronomía más tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, con descuentos del 30 % en el ticket final (abonando con cualquier medio de pago) y menúes promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre en bodegones de todos los barrios.

Podrán conocerse los locales adheridos ingresando a un mapa virtual, donde se detalla también la promoción o descuento que ofrecen.

Los bodegones son un emblema de la cultura y de la gastronomía porteña. Con recetas que fusionan las tradiciones españolas, italianas y criollas, sus platos abundantes y caseros reflejan la historia e identidad de la Ciudad.

En su menú, suelen destacarse las pastas caseras, las milanesas, una buena picadas o también carnes a las brasas, acompañado con vino tinto o vermut. En cuanto a los postres, los clásicos de bodegón suelen ser el flan, el budín de pan o el vigilante.

Con el paso de los años, los bodegones no sólo siguen teniendo vigencia, sino que además han surgido “neobodegones”, que retoman los sabores y la estética clásica, pero incorporan, al mismo tiempo, una mirada contemporánea en su presentación y propuesta gastronómica.

¿Cómo funcionan las promociones de Pintó Bodegón?

La mecánica es simple: cada bodegón ofrece 30% de descuento aplicable sobre el total de la cuenta con cualquier medio de pago, o bien un menú promocional con plato principal, bebida y postre a valor preferencial.

La disponibilidad y el beneficio vigente en cada sede se informan en el mapa oficial del evento. Se recomienda verificar días y horarios de atención de cada local antes de ir.

Una semana para disfrutar de la gastronomía porteña

Esta clase de restaurantes forman parte del ADN gastronómico porteño con sus recetas de raíz española e italiana cruzadas con tradiciones criollas, porciones generosas, mozos de oficio y postres clásicos como el flan y el vigilante.

Al fenómeno histórico se suman los “neobodegones”, que actualizan estética y presentación sin traicionar el espíritu de mesa abundante. Pintó Bodegón pone ese patrimonio en agenda con una semana de precios amigos y recorridos barriales.

Fuente: Buenos Aires Ciudad y La Nación.