sábado 30 de agosto de 2025
    • Potencia Pergamino: una red de ciudadanos que quiere transformar desde el hacer

    Potencia: "Somos vecinos que creemos en el trabajo, el mérito, la educación y la inversión. Queremos un Pergamino seguro, productivo y con visión a futuro".

    30 de agosto de 2025 - 15:59
    Ariel Bianchi, Claudio Giovagnoli y Pamela Courtial, los candidatos de Potencia

    Ariel Bianchi, Claudio Giovagnoli y Pamela Courtial, los candidatos de Potencia

    LAOPINION

    Potencia Pergamino es un espacio que nace desde abajo, desde la experiencia concreta de quienes nacieron y trabajaron en la ciudad. Son médicos, comerciantes, docentes, diseñadores, abogados, productores agropecuarios, emprendedores y trabajadores del sector industrial. Cada uno desde su lugar sin resignar nunca ni su trabajo ni su familia.

    Decidieron dar un paso más. Porque la política no puede ser solo de los partidos. "Porque entendemos que los cambios verdaderos necesitan de personas honestas, nobles e idóneas. Personas que ya hacen, que ya resuelven, y que ya se comprometen desde hace años con su comunidad" definen desde el espacio.

    María Eugenia Talerico y Ariel Bianchi: nuevas voces con experiencia real

    Talerico, abogada penalista y exintegrante de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue una de las responsables de recolectar pruebas clave contra la corrupción estructural del país, incluida la causa que llevó a juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, representa una alternativa valiente y preparada para renovar el Congreso Nacional.

    Ariel Bianchi, por su parte, es la voz que quieren llevar a la Legislatura bonaerense. Comentan que quieren que alguien defienda la educación técnica, el mérito, el esfuerzo, la producción y la vida digna. Queremos rutas transitables, seguridad real y decisiones que se tomen pensando en las familias.

    El cambio también empieza por Pergamino

    Yconsideran que es necesario una transformación del Concejo Deliberante. Por eso piden el voto para los candidatos locales: Pamela Courtial, abogada con 26 años de trayectoria, Claudio Giovagnoli, Patricia Garavano, Juan Fram y todos los que integran una lista pensada para gestionar, resolver y planificar; comentan.

    Creen en un Pergamino con impuestos que alienten la inversión. Con trámites simples, con Centros de Atención Primaria, con guardias pediátricas de cercanía, con historias clínicas digitalizadas, con transporte público y con fuerzas de seguridad equipadas para evitar delitos absurdos a plena luz del día.

    Consideran que es necesario un Consejo Escolar que funcione de verdad, que no pinte escuelas en medio del ciclo lectivo sino que las prepare como corresponde, a tiempo. Quieren códigos de edificación actualizados, arbolado urbano planificado, una ciudad que piense en los próximos 50 años.

    Para lograrlo, hace falta algo clave: DIÁLOGO

    Consideran muy importante el diálogo sano entre Nación, Provincia y Municipio. "Porque si no nos entendemos, no avanzamos. Y si votamos a tres espacios distintos en cada nivel, no hacemos más que repetir el caos".

    Continúan: "Estas elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre no son una formalidad. Son las que definen quiénes redactan las leyes, las ordenanzas, los decretos, los impuestos, los servicios y las reglas que determinan cómo vivís vos y tu familia. Y si no votás, igual te van a alcanzar. Porque son leyes. Y si te quejás después, será tarde".

