Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

Tal como sucede todos los meses, el Ejecutivo provincial comunicó a través de la Tesorería General que los estatales bonaerenses percibirán sus sueldos entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre, según la dependencia del Estado en la que se desempeñen.

En detalle, los primeros en percibir el sueldo el viernes serán los estatales bonaerenses que se desempeñen en la Dirección de Vialidad, del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del Instituto de la Vivienda.

En tanto, el último día de pago para los trabajadores será el lunes 10 de noviembre, cuando perciban sus haberes aquellos que se desempeñan en la Dirección General de Cultura y Educación y en la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). Sin embargo, De no mediar inconveniente estos agentes tendrán los fondos depositados el sábado 8.

Cuándo cobran los estatales bonaerenses Viernes 31 de octubre Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda Lunes 3 de noviembre Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Martes 4 de noviembre Ministerio de Salud

Caja de Policía Miércoles 5 de noviembre Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo Viernes 7 de noviembre Poder Judicial Lunes 10 de noviembre Dirección General de Cultura y Educación

Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

