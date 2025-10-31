Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

Denuncian discriminacion a emprendedores locales en Baradero. se trata de la feria "Sabores del Mundo"

El emprendedor gastronómico Brian Dionel denunció públicamente que no pudo inscribirse en la feria Sabores del Mundo , organizada por los emprendedores autoconvocados de Baradero , debido a que —según le informaron— los cupos para gastronómicos locales estaban completos , aunque se aceptaron participantes de otras ciudades . La situación generó malestar entre varios trabajadores del rubro.

“Ayer estaba vendiendo en la plaza y me dicen si voy a ir a Sabores del Mundo. Cuando les mando el mensaje me contestan que no hay más lugar. Si soy emprendedor y quiero trabajar, no me dejan”.

El joven expresó que otros emprendedores locales también fueron rechazados , mientras que “gente de afuera sí consiguió espacio”, lo que calificó como una discriminación hacia los trabajadores de Baradero .

“La plaza es enorme, habría trabajo para todos”

Dionel explicó que el espacio de la feria permitiría mayor inclusión:

“La plaza es enorme y si va a haber mucha gente, hay laburo para todos. Yo vendo panchos, podía ir con mi gacebo o con el carro solo. Pero a varios compañeros también les dijeron que no”.

El emprendedor aseguró que “no es justo que siendo de Baradero no te dejen trabajar”, y reclamó que, al menos, se les cobre el mismo canon que a los de afuera, pero con prioridad local.

“Una vergüenza que haya que llamar a la radio”

Molesto por la situación, Dionel expresó que tuvo que acudir a los medios para visibilizar el problema:

“Es una vergüenza que uno tenga que llamar a la radio para que te dejen trabajar. Capaz que ahora dicen que se liberó un lugar, pero somos varios en la misma. Si somos de Baradero, tendríamos que tener prioridad”.