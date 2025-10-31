viernes 31 de octubre de 2025
    • Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

    Brian Dionel, emprendedor gastronómico de Baradero, denunció que no pudo inscribirse en la feria Sabores del Mundo porque los cupos estaban completo.

    31 de octubre de 2025 - 11:06
    Denuncian discriminacion a emprendedores locales en Baradero. se trata de la feria Sabores del Mundo

    Denuncian discriminacion a emprendedores locales en Baradero. se trata de la feria "Sabores del Mundo"

    LAOPINION

    El emprendedor gastronómico Brian Dionel denunció públicamente que no pudo inscribirse en la feria Sabores del Mundo, organizada por los emprendedores autoconvocados de Baradero, debido a que —según le informaron— los cupos para gastronómicos locales estaban completos, aunque se aceptaron participantes de otras ciudades. La situación generó malestar entre varios trabajadores del rubro.

    “Dejan afuera a la gente de Baradero”

    En declaraciones a FM Tiempo, Dionel relató:

    “Ayer estaba vendiendo en la plaza y me dicen si voy a ir a Sabores del Mundo. Cuando les mando el mensaje me contestan que no hay más lugar. Si soy emprendedor y quiero trabajar, no me dejan”.

    El joven expresó que otros emprendedores locales también fueron rechazados, mientras que “gente de afuera sí consiguió espacio”, lo que calificó como una discriminación hacia los trabajadores de Baradero.

    “La plaza es enorme, habría trabajo para todos”

    Dionel explicó que el espacio de la feria permitiría mayor inclusión:

    “La plaza es enorme y si va a haber mucha gente, hay laburo para todos. Yo vendo panchos, podía ir con mi gacebo o con el carro solo. Pero a varios compañeros también les dijeron que no”.

    El emprendedor aseguró que “no es justo que siendo de Baradero no te dejen trabajar”, y reclamó que, al menos, se les cobre el mismo canon que a los de afuera, pero con prioridad local.

    “Una vergüenza que haya que llamar a la radio”

    Molesto por la situación, Dionel expresó que tuvo que acudir a los medios para visibilizar el problema:

    “Es una vergüenza que uno tenga que llamar a la radio para que te dejen trabajar. Capaz que ahora dicen que se liberó un lugar, pero somos varios en la misma. Si somos de Baradero, tendríamos que tener prioridad”.

