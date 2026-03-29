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    • Piden la prisión preventiva para el detenido por el asalto fatal a un productor agropecuario en Peña

    El fiscal Nelson Mastorchio, solicitó la prisión preventiva para un viejo hampón considerado el principal implicado en el asalto que terminó en muerte.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    29 de marzo de 2026 - 08:21
    La camioneta Volkswagen Amarok recuperada por la Policía al allanar el galpón donde la ocultaron cerca de La Violeta.

    La camioneta Volkswagen Amarok recuperada por la Policía al allanar el galpón donde la ocultaron cerca de La Violeta.

    LA OPINION

    El fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, solicitó formalmente la prisión preventiva para un viejo hampón considerado el principal implicado en el violento asalto al productor agropecuario Héctor Adolfo Marchesotti, quien falleció días después del hecho a raíz de las secuelas del robo.

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    Asalto y muerte

    El hecho investigado ocurrió el pasado jueves 26 de febrero, alrededor de las 7:00 horas, en el predio rural de la víctima ubicado en la ruta nacional 188, en la localidad de Peña. Según la acusación, el hampón, identificado con las iniciales GJ, con un frondoso historial delictivo de décadas pasadas, y otros sujetos encapuchados ingresaron armados a la finca, donde maniataron con precintos a Marchesotti y a su casero, Hugo Domingo Fruto. Los delincuentes se alzaron con dos camionetas (una VW Amarok y una Chevrolet S10), dinero en efectivo (aproximadamente 130 mil pesos), teléfonos celulares y el equipo de cámaras de seguridad.

    Tras el traumático episodio, Marchesotti sufrió una descompensación inmediata y debió ser internado en cuidados intensivos. Finalmente, el lunes 2 de marzo falleció en una clínica local producto de un infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca, vinculados directamente al estrés del asalto.

    Pruebas contundentes

    El fiscal Nelson Mastorchio está a cargo de la acusación contra el padre en el juicio oral.
    El fiscal Nelson Mastorchio está a cargo de la acusación contra el padre en el juicio oral.
    El fiscal Nelson Mastorchio está a cargo de la acusación contra el padre en el juicio oral.

    El pedido del fiscal Nelson Mastorchio se fundamenta en una serie de elementos probatorios que complican la situación del viejo hampón:

    Los investigadores registraron el paso de las camionetas robadas y del vehículo particular del principal sospechoso (un VW Gol Trend blanco) por la localidad de Guerrico momentos después del hecho.

    Guillermo Jumelle y Rocio Porta saltaron a Marchesotti en Peña Pergamino - apaisada

    Se secuestraron mamelucos azules y elementos de intimidación y logística para el robo similares a los descriptos por el casero en la zona de la Autopista Pilar-Pergamino.

    En el celular de otra implicada, se hallaron conversaciones y audios con el detenido, donde este le advertía que "pasara de largo" ante la presencia policial.

    Las dos camionetas sustraídas fueron halladas en un galpón en la localidad de La Violeta, lugar donde el asaltante fue aprehendido.

    Homicidio

    La fiscalía ha calificado el hecho como Homicidio en ocasión de robo, delito que prevé penas de cumplimiento efectivo. Además, se destacó que el principal sospechoso posee "frondosos antecedentes penales" por delitos contra la propiedad de similares características.

    abogado-Agustin-Zandrino-Pergamino
    Abogado Agustín Zandrino.

    Abogado Agustín Zandrino.

    En cuanto a los demás involucrados, el fiscal Nelson Mastorchio solicitó la libertad de la joven, al considerar que por el momento no existen elementos de convicción suficientes para dictar su preventiva. En este sentido, el abogado defensor de la joven, Agustín Zandrino, logró acreditar con coartadas certeras que la mujer desconocía el plan criminal y que al momento del atraco se encontraba en su domicilio de cercanías de avenida Illia y Liniers.

    Por otro lado, un tercer sospechoso, identificado como JJ, continúa prófugo de la justicia.

    La decisión final sobre la conversión de la detención en prisión preventiva recae ahora sobre el Juez de Garantías N° 3, Fernando Ayestarán.

    Un robo de hace 24 años

    Según surge de la investigación judicial, el asalto fatal a Héctor Marchesotti presenta similitudes con un robo sufrido por el productor en 2002. Durante el ataque del 26 de febrero, uno de los delincuentes le preguntó si en “el hecho anterior” lo habían golpeado, dato que llevó a la víctima a creer que se trataba de las mismas personas. También advirtió que conocían los movimientos del campo, que eran adultos por el tono de voz y que, como en aquella ocasión, abandonaron las camionetas sustraídas en la localidad de La Violeta.

    Marchesotti alcanzó a contarle esos detalles de asociación de los dos hechos a sus familiares cuando lo asistieron tras el atraco y durante el traslado a la Clínica por el malestar cardíaco sufrido en el episodio ocurrido.

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