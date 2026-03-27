Pergamino: un alumno agredió a cinco docentes en la Escuela 42 y reaviva la preocupación por violencia escolar

Una ambulancia de Same custodiada por personal policial intervino en la asistencia de los docentes lesionados.

Un nuevo episodio de violencia escolar volvió a generar preocupación este viernes en Pergamino , cuando un alumno de nivel primario protagonizó una agresión contra cinco integrantes del personal docente en la Escuela Primaria Nº 42, ubicada en el barrio Belgrano, situación que motivó la intervención de una ambulancia del SAME y de efectivos policiales.

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El hecho ocurrió durante la tarde en el establecimiento educativo situado en la intersección de avenida Barrancas del Paraná y Solís, donde, según trascendió, el menor atravesó un episodio de alteración conductual que derivó en agresiones físicas hacia docentes y autoridades escolares.

Como consecuencia del incidente, cinco personas del plantel educativo debieron recibir atención médica por golpes, raspones y traumatismos de distinta consideración, aunque ninguna presentó lesiones graves ni riesgo para su salud.

Entre quienes resultaron alcanzados por la agresión se encuentran maestras de grado, un profesor de educación física y directivos del establecimiento, quienes fueron asistidos en el lugar por personal sanitario de la ambulancia del SAME que acudió acompañada por custodia policial.

Fuentes vinculadas al ámbito educativo señalaron que el niño fue retirado posteriormente por su madre, mientras las autoridades escolares activaban los protocolos de contención y resguardo previstos para este tipo de situaciones.

De acuerdo con lo trascendido, el episodio estaría vinculado a un cuadro particular que requiere seguimiento profesional, situación ya conocida dentro de la comunidad educativa. No obstante, el caso vuelve a poner en primer plano la creciente preocupación por situaciones complejas que atraviesan cotidianamente docentes y directivos en distintos establecimientos escolares del distrito.

Este nuevo hecho ocurre en un contexto especialmente sensible, ya que durante la misma jornada los gremios docentes difundieron una convocatoria pública para reclamar mayores medidas de protección frente a la creciente conflictividad en escuelas de gestión estatal de Pergamino.

El planteo sindical apunta a la necesidad de fortalecer dispositivos institucionales de prevención, intervención y acompañamiento frente a episodios de violencia que afectan directamente las condiciones laborales del personal docente.

Antecedentes recientes

Durante la última semana ya se habían conocido otros dos hechos que generaron fuerte repercusión pública. Uno de ellos ocurrió en la Escuela Primaria Nº 52 del barrio Villa Alicia, donde una madre agredió físicamente a la directora del establecimiento.

El otro episodio se registró en la Escuela Secundaria Nº 10 del complejo habitacional Virgen de Guadalupe, donde docentes debieron resguardarse dentro del edificio ante disturbios originados por familiares y estudiantes tras una pelea entre alumnas.

En ese establecimiento secundario aún continúan las consecuencias institucionales derivadas del conflicto, al punto que la inspectora distrital Erica García mantiene una intervención interina debido a las licencias médicas solicitadas por parte del personal afectado por aquel episodio.

Respuestas integrales desde lo pedagógico

Lo ocurrido este viernes en la Escuela 42 vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de respuestas integrales que contemplen simultáneamente la protección de los trabajadores de la educación, la atención adecuada de situaciones individuales complejas y el acompañamiento permanente a las instituciones escolares.

Desde distintos sectores educativos advierten que el aumento de episodios críticos en las escuelas exige decisiones urgentes por parte de las autoridades provinciales para evitar que estas situaciones continúen agravándose.