Docencia pergaminense en alerta: malestar por presuntas superposiciones horarias en cargos educativos

La exigencia de que se respeten las normas vigentes educativas aparece como un punto de consenso entre quienes integran el sistema.

El clima en una porción de la docencia pergaminense se volvió tenso en los últimos días. Una presentación que pone el foco en una presunta incompatibilidad horaria en el desempeño de cargos educativos reavivó un debate sensible: el respeto a las normas vigentes y la equidad en el acceso al trabajo docente.

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Sin mencionar nombres ni instituciones, el planteo apunta a un caso concreto en el que un mismo profesional estaría cumpliendo funciones en dos ámbitos distintos que operan en el mismo turno, lo que —de comprobarse— configuraría una falta grave según lo establece el Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires.

El eje del planteo se apoya en lo que estipula la legislación vigente. El Estatuto del Docente, en sus artículos 29 y 30, es explícito al señalar que existe incompatibilidad cuando hay superposición de horarios o cuando las condiciones de traslado impiden cumplir con las obligaciones laborales.

Más aún, la normativa advierte que, en caso de comprobarse esta situación, se configura una falta grave, pasible de sanciones. En este contexto, la preocupación no es solo administrativa, sino también ética: “No se trata de una situación menor”, remarcan voces del sector, que entienden que el cumplimiento de estas reglas es clave para garantizar un sistema justo.

El foco: coincidencia horaria

Según se desprende de la presentación, el posible conflicto radica en la coincidencia de horarios dentro del mismo turno. Por un lado, funciones de coordinación con una carga horaria significativa; por otro, el dictado de clases en franjas horarias que se superpondrían parcialmente.

Este punto es central, ya que no existirían posibilidades que permitan reorganizar la carga laboral sin afectar la compatibilidad.

Un reclamo que excede lo individual

Más allá del caso puntual, el malestar en el ámbito docente tiene un trasfondo más amplio. La posible irregularidad es vista como un síntoma de un problema mayor: la falta de controles efectivos y la percepción de desigualdad en el acceso a cargos y horas cátedra.

“Estas situaciones afectan directamente el derecho laboral de otros docentes que esperan poder acceder a esos espacios”, señalan desde el sector.

En ese sentido, el reclamo no solo apunta a esclarecer lo que supuestamente ocurre, sino también a garantizar condiciones más transparentes para todos los trabajadores de la educación.

El rol de las autoridades, bajo la lupa

Otro de los aspectos que genera inquietud es la posible intervención —o conocimiento previo— de niveles jerárquicos en la situación planteada. Si bien esto deberá ser materia de investigación, en el ámbito docente crece la expectativa de que las autoridades actúen con celeridad y claridad.

La demanda es concreta: que se verifiquen las declaraciones juradas, los horarios consignados y el efectivo cumplimiento de las funciones asignadas.

Impacto en el sistema educativo local

El caso reabre una discusión de fondo sobre el funcionamiento del sistema educativo en Pergamino. Para muchos docentes, este tipo de situaciones no solo afecta la organización interna, sino también la confianza en las instituciones. “Se pone en juego la credibilidad del sistema”, coinciden.

Además, remarcan que el cumplimiento de las normas no debe ser interpretado como una formalidad, sino como una garantía de equidad y transparencia.

Un debate que recién empieza

Mientras se aguardan posibles avances en la investigación, el tema ya se instaló en la agenda educativa local. El reclamo por mayor control, reglas claras y condiciones equitativas comienza a ganar fuerza.

En un contexto donde cada hora cátedra representa una oportunidad laboral, la exigencia de que se respeten las normas vigentes aparece como un punto de consenso entre quienes integran el sistema.

La resolución de este tipo de casos, coinciden, será clave no solo para determinar responsabilidades, sino también para sentar un precedente sobre cómo se abordan este tipo de situaciones en el ámbito educativo pergaminense.