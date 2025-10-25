sábado 25 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    El Coro Femenino Pergamino celebra este sábado sus 10 años con un gran concierto

    El Coro Femenino Pergamino dirigido por Hugo Ramallo festeja una década de trayectoria con un concierto en el Teatro Unión Ferroviaria, junto a coros invitados.

    25 de octubre de 2025 - 12:23
    Diez años de armonías y compromiso coral del Coro Femenino Pergamino.

    Diez años de armonías y compromiso coral del Coro Femenino Pergamino.

    CORO FEMENINO PERGAMINO
    La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario.
    Cultura y espectáculos

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales
    Un encuentro literario en El Socorro que celebra a los escritores locales y promueve el amor por la lectura.
    Cultura

    Té Literario en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro

    En esta velada conmemorativa participarán también el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, bajo la dirección de las profesoras Mariana y Natalia Ramallo, y el Coro San José, dirigido por el maestro Agustín Cartabia.

    La conducción del evento estará a cargo de Pamela Lombari, mientras que la sonorización, grabación, video e iluminación estarán en manos de Nico Cualino.

    Entradas: $8000. Reservas: por WhatsApp al 2477-533687 o 2477-456105 (localidades numeradas).

    Los repertorios

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, acompañado por Nico Cualino en teclado, Facundo Rodríguez en guitarra y percusión, interpretará el siguiente repertorio:

    -Gloria, Athos Palma.

    -Don’t Stop Me Now, Freddy Mercury, v.c. Marcelo Valva.

    -Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta, v.c. Marcelo Valva.

    -Cancionera, Armando Terjada Gómez / Eduardo Aragón, v.c. José Vallesi.

    -Negra Murguera, Juan C. Subirá / Pepe Céspedes, v.c. Marcelo Valva.

    Por su parte, el Coro Femenino, acompañado por Nico Cualino en piano, Lucas Moschini en guitarra y Bernardo Ramallo en percusión interpretará:

    -Duerme, Homero Manzi / Hugo Gutiérrez, v.c. Marcelo Valva.

    -Caramba, Otilio Galíndez / Alberto Grau.

    -El árbol, Fermín Estrella Gutiérrez / Alberto Balzanelli.

    -En Aranjuez con tu amor, Joaquín Rodrigo / García Segurola, v.c. Marcelo Valva.

    -Chabuca Limeña, Manuel Alejandro, v.c. Roberto Goldar.

    Finalmente, el Coro San José, acompañado por Rafael Gómez en guitarra y percusión, interpretará:

    -El último café, Héctor Stamponi / Cátulo Castillo, v.c. Emilio Dublanc.

    -Pa’l Cachilo Dormido, Atahualpa Yupanqui, v.c. Eduardo Correa.

    -Nocturno Riojano, Atahualpa Yupanqui / Remberto Narváez, v.c. Fernando Carmona.

    -De Amor y Pujllay, Nicolás Carrión / Camilo Matta, v.c. Pablo Roberto.

    -Chaya de los pobres, Ramón Navarro / Roberto Palmer, v.c. Fernando Carmona.

    Sobre el escenario de la Casa de la Cultura se presentarán más de ochenta bailarines de distintas edades y niveles de formación.
    Cultura

    Espacio de Arte Cascanueces hace su muestra anual en Casa de la Cultura

