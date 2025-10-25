El Coro Femenino Pergamino celebra este sábado sus 10 años con un gran concierto

El Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, cumple 10 años de actividad y lo celebrará con un concierto especial este sábado a las 20:00, en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530).
En esta velada conmemorativa participarán también el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, bajo la dirección de las profesoras Mariana y Natalia Ramallo, y el Coro San José, dirigido por el maestro Agustín Cartabia.
La conducción del evento estará a cargo de Pamela Lombari, mientras que la sonorización, grabación, video e iluminación estarán en manos de Nico Cualino.
Entradas: $8000. Reservas: por WhatsApp al 2477-533687 o 2477-456105 (localidades numeradas).
Los repertorios
El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, acompañado por Nico Cualino en teclado, Facundo Rodríguez en guitarra y percusión, interpretará el siguiente repertorio:
-Gloria, Athos Palma.
-Don’t Stop Me Now, Freddy Mercury, v.c. Marcelo Valva.
-Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta, v.c. Marcelo Valva.
-Cancionera, Armando Terjada Gómez / Eduardo Aragón, v.c. José Vallesi.
-Negra Murguera, Juan C. Subirá / Pepe Céspedes, v.c. Marcelo Valva.
Por su parte, el Coro Femenino, acompañado por Nico Cualino en piano, Lucas Moschini en guitarra y Bernardo Ramallo en percusión interpretará:
-Duerme, Homero Manzi / Hugo Gutiérrez, v.c. Marcelo Valva.
-Caramba, Otilio Galíndez / Alberto Grau.
-El árbol, Fermín Estrella Gutiérrez / Alberto Balzanelli.
-En Aranjuez con tu amor, Joaquín Rodrigo / García Segurola, v.c. Marcelo Valva.
-Chabuca Limeña, Manuel Alejandro, v.c. Roberto Goldar.
Finalmente, el Coro San José, acompañado por Rafael Gómez en guitarra y percusión, interpretará:
-El último café, Héctor Stamponi / Cátulo Castillo, v.c. Emilio Dublanc.
-Pa’l Cachilo Dormido, Atahualpa Yupanqui, v.c. Eduardo Correa.
-Nocturno Riojano, Atahualpa Yupanqui / Remberto Narváez, v.c. Fernando Carmona.
-De Amor y Pujllay, Nicolás Carrión / Camilo Matta, v.c. Pablo Roberto.
-Chaya de los pobres, Ramón Navarro / Roberto Palmer, v.c. Fernando Carmona.