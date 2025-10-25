Microcrédito Potenciate: 94 emprendedores de Pergamino ya pueden presentar su proyecto

El curso consistió en una serie de siete clases dictadas en la sede de la fundación CRUP

Casi cien vecinos están en condiciones de presentar su Plan de Negocios para acceder al Microcrédito Potenciate . Se trata de un programa que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino a través de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo, y el apoyo de la Fundación CRUP , para acompañar a pequeños emprendedores locales.

El curso consistió en una serie de siete clases dictadas en la sede de la fundación CRUP (Centro Regional Universitario Pergamino). El sábado pasado se llevó a cabo un encuentro especial en el cual los emprendedores de las tres capacitaciones realizadas compartieron experiencias, expectativas e ideas.

“Estamos muy contentos de poder trabajar en este proyecto que comenzó hace 3 años con una idea y que hoy, después de un gran trabajo en equipo es una realidad. Los emprendedores entendieron que lo más importante del proyecto es el proceso, se entusiasmaron con la capacitación y están logrando plasmar sus ideas en un escrito que hace a la base de su negocio Ellos tienen tiempo hasta el 31 de este mes para cargar el proyecto en el Portal Ciudadano, y luego de esa fecha va a intervenir la comisión evaluadora para revisar los proyectos y seleccionar cuáles serán los beneficiarios”, Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo.

En un contexto de crecimiento sostenido del emprendedurismo en Pergamino, el Municipio lanzó este año una herramienta clave que busca fortalecer ese ecosistema: un programa de microcréditos a tasa cero destinado a emprendedores locales que ya tienen su proyecto en marcha o que necesitan un empujón para crecer.

La propuesta, inédita en muchos municipios del país, surge como respuesta directa a una necesidad concreta: el acceso a financiamiento accesible.

Una política pública pergaminense

El programa no es un subsidio, sino un préstamo que debe ser devuelto en cuotas, pero sin interés. El tope por beneficiario es de hasta 8 salarios mínimos vitales y móviles, lo que actualmente ronda los 2.400.000 pesos. Sin embargo, muchos de los solicitantes optaron por montos menores, ajustados a necesidades específicas como la compra de maquinaria, insumos o mejoras en su espacio de trabajo.

“Muchos emprendedores ya tenían parte de los recursos y solo necesitaban completar lo que les faltaba. Otros querían adquirir herramientas puntuales. No todos apuntaron al monto máximo, y eso también habla de una planificación consciente de sus negocios”, señala Petinari.

El monto total destinado al programa es de 30 millones de pesos, y los fondos provienen del presupuesto municipal, reflejando una decisión política sostenida a lo largo del tiempo. “Hace cuatro o cinco años que venimos trabajando esta idea, y siempre contamos con el apoyo de Javier (Martínez, intendente), que supo incluirlo en el presupuesto. Es un proyecto que maduró gracias a la constancia”, agrega el funcionario.