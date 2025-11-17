En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

El área de Contralor Urbano de la Subsecretaria de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una toma precaria de posesión de un inmueble con el objetivo de realizar tareas de limpieza, saneamiento y ordenamiento del espacio.

“La intervención se realizó en respuesta a numerosos reclamos vecinales vinculados a la acumulación de residuos y materiales en un inmueble ubicado sobre Boulevard Colón. Esta situación generaba condiciones desfavorables para la convivencia y la salubridad del sector. Nuestro compromiso es actuar con celeridad y responsabilidad cada vez que una situación afecta la tranquilidad y la salud de los vecinos. Estas intervenciones buscan recuperar espacios y mejorar la calidad de vida en cada barrio”, expresó Marcos Turrini, subsecretario de Inspección General y Tránsito.

La toma precaria de posesión de un inmueble es una herramienta administrativa que permite al Municipio intervenir de manera temporal para realizar tareas de limpieza, saneamiento y ordenamiento cuando existe una situación que afecta la salud pública o la convivencia vecinal.

Este proceso no es inmediato, ya que se inicia con intimaciones formales al responsable del inmueble, luego se labran las infracciones correspondientes y, ante el incumplimiento, se habilita el procedimiento de toma precaria. Una vez dictada la medida, se ejecutan los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de higiene y seguridad del lugar.

Mejoras constantes Así, Contralo Urbano desarrolla acciones conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, con acompañamiento de las áreas municipales competentes y prioriza el resguardo de la integridad de las personas involucradas, así como la protección del entorno urbano. “Desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene urbana y promoviendo intervenciones que favorezcan un ambiente más seguro y ordenado para toda la comunidad”, finalizó Turrini.

