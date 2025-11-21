viernes 21 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Pergamino se llena de actividades este fin de semana largo: música, teatro, cine y arte para todos

    Pergamino se prepara para un fin de semana largo con una programación cultural intensa y diversa: música, teatro, muestras, cine y actividades en museos.

    Por Néstor Suárez
    21 de noviembre de 2025 - 09:00
    Este sábado vuelve a Habemus Theatrum la obra Los Funerales de Julita, con adaptación y dirección de Raúl Notta y las actuaciones de Marcela López y Nora Conti.

    Este sábado vuelve a Habemus Theatrum la obra Los Funerales de Julita, con adaptación y dirección de Raúl Notta y las actuaciones de Marcela López y Nora Conti.

    LAURA RIERA

    Museo Municipal de Bellas Artes

    Marcos Emanuel

    Este viernes en el Museo Municipal de Bellas Artes (Mumba) el cantante local Marcos Emanuel presentará su espectáculo Viaje, antes de su desembarco en el mítico espacio Café La Humedad, previsto para el 5 de diciembre.

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria
    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.
    Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Avenida Alsina y Moreno, a las 21:00. Reservas por mensaje directo al Instagram: marcosemanuelok o adquirirse a través de la plataforma Passline.

    Colegio de Arquitectos

    “Desplazamiento”

    En el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 6 se inauguró la muestra “Desplazamiento”, una propuesta que reúne una muestra artística y una convocatoria fotográfica abierta: “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”.

    Castelli 573. Entrada libre y gratuita.

    Florentino Teatro Bar

    Cora Tulliani

    Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta la reconocida cantante local Cora Tilliani, tras su reciente estadía en Suecia donde interpretó nuestra música. Estará acompañada por Joaquín Medrán en guitarra, Nico Cualino en teclados y Pepe Moran en percusión. Participarán artistas invitados.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459 (solo por WhatsApp).

    Cinema Pergamino

    Tres estrenos y una promo

    Este viernes Cinema Pergamino se estrenan las películas: Wicked por siempre, Depredador: tierra salvaje y Vieja loca, e incorpora Mascotas al rescate con una promoción especial: 2x1 en entradas.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Centro Cultural Registrarte

    Territorios Sensibles

    En Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles. La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi.

    Sarratea 221. Entrada libre y gratuita. Instagram: centrocultural.registrarte

    ArteMás

    Moda que rompe el molde

    En ArteMás se habilitó la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.

    Echevarría 555, Se podrá visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta nuevamente Banda Sensación; el sábado será el turno de El Tigre Goro.

    San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000 (hasta el mediodía en ambos días). Más datos y reservas al 2477 454321.

    Anfiteatro

    Rock en el Ferro

    Este sábado Enel anfiteatro de Sarmiento y España, se realizará la 4ta. edición de Rock en el Ferro. Se presentan las bandas Rula Rusa, Rock Argentina y Anti Héroe.

    Sarmiento y España, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

    San Vicente

    Concierto coral

    Este sábado en la Parroquia San Vicente se llevará a cabo un concierto coral a cargo del Coro Municipal de Niños y Jóvenes que dirigen Mariana y Natalia Ramallo, y el Coro Femenino Pergamino, a cargo de Hugo Ramallo. Estará la visita del Coro Polifónico de Capitán Sarmiento “María Constanza Verdún”, que dirige Pablo Kiteber.

    Francia 935, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

    El Yerta Club Cultural

    Música

    El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes Orquesta Compay festeja sus 4 años de actividad ($12.000). Este sábado Akanegracota (Constanza Calomino) presenta su EP, junto a Irene Carenzo en danza y performance (anticipadas: $8000).

    Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Museo Municipal de Bellas Artes

    Alborada

    En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

    Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

    Ritmo Club Resto Bar

    Fin de semana a pura música

    La programación para este fin de semana en Ritmo Club Resto Bar es la siguiente: este viernes vuelven a presentarse Keke Conte y Alberto Digilio con un repertorio de rock y música popular ($6000). El sábado brindará un espectáculo la cantante Mónica Rodríguez con la participación de artistas invitados ($6000). El domingo la noche será de Gachi Tulliani, quien estará acompañada por Joaquín Medrán, Pepe Moran, Gerardo Opezzo y Luciano Basso. Participarán artistas invitados ($10000).

    Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30; domingo a las 21:00. Más información y reservas al 2477318000.

    Junta Centro Cultural

    Cátedra Adjunta

    Este sábado se realiza en Junta Centro Cultural el segundo encuentro de Cátedra Adjunta. Diego Singer presenta Borges y la filosofía. Acompañará musicalmente Fernando Basanta.

    9 de Julio 628, a las 19:00. Descuento para estudiantes terciarios y universitarios. Cupos limitados. Instagram: juntacentrocultural

    Don Pedro con Espinas

    Kimura – Uddu

    Este sábado se presentan las bandas locales Kimura y Uddu.

    Alvear y el arroyo, a las 23:00.

    Habemus Theatrum

    Teatro por dos

    Este sábado vuelve a Habemus Theatrum la obra Los Funerales de Julita, con adaptación y dirección de Raúl Notta y las actuaciones de Marcela López y Nora Conti. Este domingo el actor José Neme Carenzo se despide con su unipersonal La sombra de Shéspir, con textos y dirección de Raúl Notta y Gustavo Bevacqua.

    Jujuy 227, sábado a las 21:00; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 17:30 a 20:30, durante los feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

