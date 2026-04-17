Pergamino se enciende: un fin de semana repleto de cultura y propuestas imperdibles

Este sábado, la cantante Renata Ayala propone boleros, esas canciones que no se olvidan en El Yerta Club Cultural.

Pergamino se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales que invitan a salir y disfrutar. Desde espectáculos íntimos, estrenos y avant premieres en el cine, y una nutrida agenda musical en bares y espacios culturales, hasta obras teatrales, ciclos de cantautores y noches de rock. La programación se completa con ferias, recreaciones históricas, actividades al aire libre y la posibilidad de recorrer museos locales, en una oferta amplia y variada pensada para públicos de todas las edades.

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Este viernes vuelven a Microteatro Pergamino Mercedes Yáñez y Nazareth Gill con el show musical íntimo A media luz, canciones, historias y emoción a media luz, con dirección de Rafa Rivas.

Chile 798, a las 21:00. Entradas en www.microteatropergamino.com o al Instagram: microteatropergamino.ok

Este viernes Cinema Pergamino estrena la película La posesión de la momia. Continúan en exhibición títulos como Súper Mario Galaxy, El drama, Hamnet y Hoppers: operación Castor. A su vez, el miércoles 22 se realizará la avant premiere de Michael, la biopic que recorre la vida y carrera de Michael Jackson.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Florentino Teatro Bar

Música el fin de semana

Este fin de semana en Florentino Teatro Bar habrá dos propuestas musicales: el viernes, bajo la dirección de Cora Tulliani, se presentan Marie Garyulo, Yoyo Bianciotto, Diego Friguglieti y Moni Mansilla, acompañados por Fernando Vile (piano), Pepe Moran (percusión) y Gerardo Opezzo (bajo); el sábado Roberto Piraccini y el conjunto de guitarras Barajando presentan Tangos y Paratangos (anticipadas $10000; en puerta, $12000.

Lorenzo Moreno 982, viernes a las 21:30; sábado, a las 21:00. Reservas y anticipadas para el sábado: 2477 314665. Más información al 2477 554459 (solo Whatsapp). Instagram: @florentino.teatrobar

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. El viernes llega desde Rosario el espectáculo Pinta Chatrán, a cargo de Naiel y Manu Morán (anticipadas: $10000). El sábado, la cantante Renata Ayala propone Boleros, esas canciones que no se olvidan, junto a Diego Palavecino, Claudio Jorquera Balcaza y Gerardo Opezzo (anticipada a $12000)

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Mariano Benítez

Aniversario del Museo

Este sábado se realizará una recreación de las Batallas de Cepeda en el marco de los 11 años del Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Marino Benítez. La propuesta combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

La actividad se desarrollará en las inmediaciones del Museo, sobre el predio cercano a la estación ferroviaria, de 11:00 a 18:00. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte

5º Ciclo de Cantautores

Este sábado se desarrollará en el Centro Cultural Registrarte se desarrollará el 5º Ciclo de Cantautores y Cantautoras. Se presentan: Valentín Tulliani, Poli, Ivi Bertin, Jorge Miguel y Fer Pérez. Habrá expo foto colectiva y lectura de poemas a cargo de Martín Menna y Jéssica Coronel.

Sarratea 221, a las 21:00. Barra de comidas y bebidas. Anticipadas a $8000; en puerta, $10000.

Don Pedro con Espinas

El cráneo de Ricky

Este sábado en Don Pedro con Espinas habrá una noche de punk y rock con las bandas El cráneo de Ricky y 161 Kadaverez.

Alvear y el arroyo, apertura de puertas a las 23:00.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet 88 de la sede central del Club Douglas Haig de Pergamino. El viernes se presenta nuevamente la agrupación “5ntrol”. El sábado animará la noche Imperio Tropical. En ambas jornadas se suma el DJ Gustavo.

San Nicolás 40, viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas a $5000, hasta el mediodía del día correspondiente.

Ritmo Club Resto Bar

Música para todos los gustos

La programación de Ritmo Club Resto Bar para este fin de semana es la siguiente: este viernes se presenta La Band Club con César, Matito y Mario, con un repertorio de rock y blues. El sábado, la escuela de música Alternativo presenta Peña folklórica (reservas al 3364 650639. El domingo se presenta Luly Peralta y la Trova Azul con un festival de alumnos.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas e información al 2477 318000.

Espacio GAE

La omisión de la familia Coleman

Este sábado en Espacio GAE vuelve a escena la obra La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, con dirección de Facundo Cruz.

Guido 722, a las 20:30. Reservas al 2477 508104.

Habemus Theatrum

La prudencia y Para Anormales

Habemus Theatrum tendrá dos jornadas de teatro este fin de semana: Este sábado vuelve La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. El domingo continúa la segunda temporada de Para Anormales, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, el sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Manuel Ocampo

Ocam Feria Las plazas se unen

Este domingo en Manuel Ocampo Ocam Feria (las plazas se unen) presenta el grupo de danzas Raíces de mi pueblo, el Taller Peñero Amor en Vuelo, Dani la nueva sensación, 100% Santa Fe y Madeleine. La locución es de Juampi Martínez y el sonido le pertenece a Eduardo Ubillos. Como siempre habrá puestos de artesano y emprendedores y puestos gastronómicos.

Desde las 15:30. Entrada libre y gratuita. Se podrá llevar mate y reposera.

Teatro Unión Ferroviaria

Repertorio Guarany - Lado B

Este domingo, en el Teatro Unión Ferroviaria, se presentará Repertorio Guarany - Lado B, un espectáculo integral que combina voces, instrumentos, proyecciones y textos para recorrer la obra menos difundida de Horacio Guarany. La propuesta artística reúne a Cora Tulliani, Germán Federici, Daniel Tugues y Dúo Itaú, Federico Acosta, Leandro Sotelo, Daniela Ledesma, Patricio Di Renzo, Hernán Lattanzio y Rubén Yulió.

Avenida Alsina 530, a las 20:30. Reservas a los teléfonos 2477 303111 (Cora Tulliani) o 2477 537690 (Germán Federici), o en puerta desde el domingo a las 18:30.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]