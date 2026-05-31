PRO-LLA: Si se acuerda a nivel nacional y provincial, se buscará replicarlo en Pergamino

El martes 26 de mayo, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó la rendición de cuentas del Ejecutivo municipal con el voto del bloque de La Libertad Avanza. No fue un trámite menor. Fue la expresión más concreta de una nueva dinámica política que comenzó a gestarse el 10 de diciembre del año pasado, cuando el cuerpo legislativo local se reconfiguró de manera significativa y el intendente Javier Martínez enfrentó por primera vez desde su llegada al poder algo que hasta entonces no había experimentado: la pérdida de la mayoría automática en el Concejo.

El senador del PRO Juan Manuel Rico Zini revalidó su lugar en la Comisión de Acuerdos

Desde aquel diciembre, el tablero cambió. La Libertad Avanza, que ya contaba con tres concejales, incorporó tres más con el resultado electoral de 2025 y pasó a tener seis representantes en el cuerpo. Esa redistribución de fuerzas convirtió al bloque libertario en un actor central de la nueva aritmética legislativa local, con capacidad real de inclinar la balanza en cualquier votación relevante.

El hombre que conduce ese bloque y que emergió como interlocutor clave en la búsqueda de consensos es Jorge Dib. El edil junto a sus pares de bloque: Ezequiel Montenegro, Gabriel Figueroa y Carla Lantella, accedió a una conversación exclusiva con La Opinión para explicar su lectura de este momento político.

Para entender el presente hay que leer el pasado reciente. Durante años, el espacio político que hoy lidera Javier Martínez —que transitó por Cambiemos, luego por Juntos por el Cambio y en la ultima elección con Hechos— mantuvo una mayoría razonable en el Concejo Deliberante que le permitía gobernar con relativa comodidad legislativa. Esa mayoría ya no existe en los mismos términos.

Lo que el resultado electoral de 2023 dejó en evidencia es una realidad que los números confirman con claridad: la sumatoria de los votos que en la elección de gobernador obtuvieron Diego Santilli y la candidata de La Libertad Avanza fue superior a lo que cosechó Axel Kicillof. En la elección del año pasado, la suma de los votos de La Libertad Avanza y Hechos fue ampliamente mayor que el peronismo. Sin embargo, esa división los dejó en segundo y tercer lugar. La fragmentación convirtió a una mayoría real en minoría electoral. Y eso tiene consecuencias que se sienten en cada votación del Concejo.

Un cuerpo que refleja la complejidad

La nueva composición del Concejo Deliberante no es un bloque homogéneo de oficialismo versus oposición. Tiene matices que vale la pena desagregar. Salvo Gatellet, que viene del partido GEN y se coló en la lista de La Libertad Avanza, y Llan de Rosos, que ingresó con Cambiemos y armó un monobloque de perfil de izquierda y posicionamiento antimartinista, los demás concejales entendieron —al menos en la práctica— que la suma hace a la fuerza. La aprobación de la rendición de cuentas del martes fue, en ese sentido, más que un voto: fue una señal.

La entrevista con Dib, Lantella, Figueroa y Montenegro

-¿Por qué decidieron acompañar la Rendición de Cuentas 2025 si no habían acompañado el Presupuesto?

-Nosotros mantenemos la misma postura desde que asumimos en 2023: analizamos cada proyecto con objetividad y no votamos a favor o en contra únicamente por pertenecer a un espacio político determinado.

Creemos que sería irresponsable rechazar una iniciativa o una rendición de cuentas simplemente porque fue presentada por otra fuerza política. Si cada concejal actuara de esa manera, ningún proyecto sería aprobado.

En este caso, aunque no acompañamos el Presupuesto 2025 porque no compartíamos algunas prioridades establecidas en la asignación de los recursos públicos, al momento de analizar la Rendición de Cuentas nos enfocamos exclusivamente en las pruebas y documentación presentadas sobre la ejecución de cada partida presupuestaria.

Una rendición de cuentas consiste en verificar qué se propuso gastar el municipio, qué se gastó efectivamente y cuáles son las pruebas que respaldan esos gastos. No evaluamos supuestos ni cuestiones subjetivas, sino la documentación presentada. Por eso entendimos que la rendición era correcta y decidimos acompañarla.

Además, respetamos que el presupuesto fue aprobado oportunamente por mayoría. Podemos no compartir algunas prioridades de gestión porque pertenecemos a otra línea política y probablemente hubiéramos destinado recursos a otras áreas, pero una vez aprobado, nuestro deber es controlar que su ejecución haya sido realizada conforme a lo establecido.

-¿Este acompañamiento puede interpretarse como el inicio de una nueva relación con el oficialismo?

-Nosotros vamos a acompañar todos aquellos proyectos que representen un beneficio real para los vecinos de Pergamino. No tenemos motivos para oponernos sistemáticamente a las iniciativas del oficialismo.

Si un proyecto responde a una necesidad concreta de la comunidad, lo vamos a acompañar. En cambio, cuando existan aspectos con los que no estemos de acuerdo, intentaremos discutirlos dentro de las comisiones, proponer modificaciones y buscar consensos con los distintos espacios políticos.

Si no se logra un acuerdo, votaremos de acuerdo con nuestras convicciones y nuestra línea política. Pero siempre después de haber estudiado y evaluado el proyecto en profundidad.

-¿Existe un diálogo fluido entre La Libertad Avanza y el oficialismo?

-Sí, mantenemos un buen diálogo con todos los espacios políticos representados en el Concejo Deliberante.

En el trabajo de comisiones existe un intercambio permanente y respetuoso. Todos los concejales hemos sido elegidos democráticamente por los vecinos y tenemos la responsabilidad de representar sus intereses dentro del recinto.

Nuestra función es defender los derechos de los ciudadanos y trabajar para mejorar su calidad de vida, más allá de las diferencias partidarias.

-¿Cómo evalúan los proyectos que actualmente impulsa el oficialismo?

-Algunos proyectos los hemos acompañado y otros los hemos rechazado. Nuestra postura no depende de quién presenta la iniciativa, sino de su contenido.

Tomamos como referencia lo que sucede a nivel nacional y provincial, donde La Libertad Avanza y el PRO han demostrado coherencia al momento de votar. Nosotros intentamos aplicar el mismo criterio en Pergamino: analizar cada propuesta de manera seria y responsable.

Pensando en el escenario electoral de 2027, ¿ven posible un acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO?

Creemos que el acercamiento entre ambos espacios viene produciéndose desde hace tiempo, tanto a nivel nacional como provincial.

Existen coincidencias ideológicas importantes y también diferencias que deben discutirse y resolverse mediante el diálogo. Si eventualmente se alcanza un acuerdo político a nivel nacional y provincial, será necesario trabajar para replicarlo también en el ámbito local.

Nuestro objetivo es construir una alternativa sólida que permita transformar la realidad de la provincia de Buenos Aires.

-¿Cuál es su visión sobre la situación política de la provincia?

-Consideramos que el kirchnerismo no debe continuar gobernando la provincia de Buenos Aires. Entendemos que durante años se han profundizado problemas vinculados a la inseguridad, la educación, la salud y el desarrollo económico.

Creemos que es necesario impulsar cambios profundos que permitan mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y generar nuevas oportunidades para todos los ciudadanos.

-La Libertad Avanza llegó al Concejo como una fuerza nueva. ¿Cómo evalúan el crecimiento del bloque?

-Ha sido un proceso de mucho esfuerzo. La mayoría de quienes hoy ocupamos cargos electivos no provenimos de la política tradicional, por lo que tuvimos que aprender y formarnos mientras desarrollábamos nuestra tarea legislativa.

Durante nuestro primer período fuimos una minoría absoluta dentro del Concejo Deliberante. Éramos solamente dos concejales: Gabriel Figueroa y Jorge Dib. Esa situación limitaba nuestra participación en algunas comisiones y dificultaba la visibilidad de muchos proyectos.

Tras las últimas elecciones logramos incorporar más concejales al bloque, lo que nos permitió tener representación en todas las comisiones del Concejo Deliberante. Esto fortaleció nuestra capacidad de trabajo y nos brinda mayores posibilidades para impulsar nuestras iniciativas.

Hoy contamos con voz y voto en cada comisión, lo que garantiza que los proyectos presentados por nuestro espacio puedan ser debatidos, analizados y posteriormente tratados en el recinto. Además, creemos que la incorporación de nuevas miradas y nuevas fuerzas políticas ha enriquecido el debate democrático dentro del Concejo Deliberante, favoreciendo una discusión más amplia y plural sobre los temas que preocupan a los vecinos de Pergamino.