El desgarrador testimonio del abuelo de Agostina tras el crimen: "No sé cómo decirle a mi hija que la mataron"

Miguel, el abuelo de Agostina Vega , habló en medio de la conmoción por el crimen y expresó su angustia por tener que comunicarle la noticia a su hija, que permanece internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, contó, visiblemente afectado por la situación.

Los cuatro datos clave que analiza la Justicia sobre la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

¿Quién es Claudio Barrelier, el detenido por el crimen de Agostina Vega?

En ese contexto, también defendió a su familia de versiones que circularon en las últimas horas: “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada”.

“No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada”, continuó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa.

Miguel, el abuelo de Agostina Vega habló en medio de la conmoción por el crimen y expresó su angustia por tener que comunicarle la noticia a su hija, que permanece internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, contó.

image Miguel, el abuelo de Agostina, la adolescente asesinada en Córdoba. CAPTURA DE PANTALLA TN

En ese contexto, también defendió a su familia de versiones que circularon en las últimas horas: “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada”.

Aseguran que hay más gente implicada en el crimen

“No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada”, continuó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa.

Sobre el estado de su hija, detalló que pasó la noche contenida por familiares y con asistencia médica: “Pasó la noche bien, fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien. Ahora me dijeron que había desayunado”.

En medio del impacto, insistió en que su familia es ajena a cualquier sospecha: “Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira”.

También aseguró que continuará con los reclamos hasta que se esclarezca por completo el caso: “Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”. En esa línea, remarcó que cree que el detenido no actuó solo: “Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas”.

Bronca y exigencia de justicia por el crimen

Con bronca, cargó contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y exigió justicia: “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él (Barrelier) va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más”.

Pese al dolor, aseguró que intentará mantenerse en pie por su familia: “Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar”.

Además, destacó el acompañamiento recibido en las últimas horas, tanto de vecinos como de personas de distintos puntos del país: “Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo”.

¿Dónde hallaron los restos de la adolescente asesinada?

Los equipos de rastreo de la Policía de Córdoba encontraron este sábado al mediodía el cuerpo sin vida de Agostina Vega en un sector descampado aledaño a barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad. La información fue confirmada por fuentes de la investigación. El hallazgo cierra la etapa de búsqueda y abre una nueva fase judicial para la causa.

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En el lugar estaban presentes desde temprano el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía, comisario general Marcelo Marín, y otras autoridades.

El fiscal Raúl Garzón convocó en carácter de urgencia a los abogados de todas las partes a Jefatura de Policía. En ese encuentro se darían detalles del hallazgo y podría comunicarse un cambio de imputación contra el único detenido en la causa.

Claudio Barrelier está acusado hasta ahora de privación ilegítima de la libertad. Con el cuerpo localizado, la figura podría mutar hacia un homicidio.

Las evidencias que guiaron la búsqueda

Los descampados de Ampliación Ferreyra eran el epicentro de la búsqueda desde hacía dos días. Los investigadores llegaron hasta esa zona con una evidencia central: las imágenes de una cámara de domo policial que captaron el ingreso de Barrelier al barrio el lunes a las 11.45 y su salida a las 12.15.

El entrecruzamiento de datos de antenas telefónicas confirmó que Barrelier estuvo en esa zona exacta durante ese mismo lapso.

La hipótesis de homicidio, desde el principio

La línea investigativa apuntaba al peor desenlace desde el momento en que otra cámara —la misma que registró a Agostina entrando junto al sospechoso a la vivienda de calle Campillo 888— captó a Barrelier cargando en el baúl de un Ford Ka negro un tacho de 20 litros y bolsas negras de consorcio.

Esas imágenes convirtieron la hipótesis del homicidio y el descarte del cuerpo en la línea central de la investigación.

Con el hallazgo de este sábado, la causa ingresa en una nueva etapa. La fiscalía avanza ahora hacia una imputación que refleje la gravedad de lo confirmado.