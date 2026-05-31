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    • ¿Quién es Claudio Barrelier, el detenido por el crimen de Agostina Vega?

    Barrelier es el único acusado en el caso de la adolescente Agostina Vega, quien estuvo una semana desaparecida.

    31 de mayo de 2026 - 11:14
    Claudio Barrelier es el principal acusado del crimen de la adolescente Agostina Vega en Córdoba.

    Claudio Barrelier es el principal acusado del crimen de la adolescente Agostina Vega en Córdoba.

    REDES SOCIALES

    Claudio Barrelier (33) es el principal acusado por el crimen de Agostina Vega y el misterio de la desaparición de la adolescente llegó a su fin. La hipótesis más firme es que la engañó para que fuera hasta su casa en barrio Cofico, la mató y la descartó en la zona de Ampliación Ferreyra, donde la encontraron sin vida este sábado.

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    El perfil del sospechoso que permanece detenido sigue siendo llamativo. Hincha de Instituto con vínculos con algunos barrabravas que manejan la tribuna popular de la Gloria, amigo de Melisa Heredia (madre de la víctima) y empleado municipal de Córdoba son los más llamativos.

    claudio barrellier cordoba agostina vega

    Empleado municipal de Córdoba y peronista

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    Claudio Barrelier junto a la exfuncionaria provincial Valeria Buteler.

    Claudio Barrelier junto a la exfuncionaria provincial Valeria Buteler.

    Según los datos a los que accedió ElDoce.tv, Barrelier se desempeñaba dentro del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y registra una intensa actividad militante dentro del peronismo cordobés. En su perfil de Instagram sigue y lo sigue la cuenta de la Escuela de Educación Vial.

    El imputado por privación ilegítima de la libertad entró como becario al municipio capitalino. En sus redes sociales hay múltiples imágenes que lo vinculan a la militancia peronista y varias de ellas lo muestran en actividades de las 62 Organizaciones Peronistas.

    Algunas de las fotos son en actividades durante la campaña electoral de 2019 y otras a la inauguración de la seccional 9 del PJ. Aparece con el concejal oficialista, Ricardo Moreno, y la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, entre otros funcionarios.

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    Barrieler junto al concejal Ricardo Moreno.

    Barrieler junto al concejal Ricardo Moreno.

    Barra de Instituto

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    Además, según pudo conocer ElDoce.tv, Barrelier es barra de Instituto. Se lo veía frecuentemente en la cancha, aunque desde el núcleo de la barrabrava aseguran que se consideraba un referente aunque no lo era.

    A este perfil se le suma un antecedente aberrante: estuvo preso por una denuncia por privación ilegítima de la libertad contra otra mujer. La causa sigue abierta.

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