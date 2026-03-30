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    • Pergamino impulsa el compostaje con talleres y participación comunitaria

    En el Mes del Compostaje, la Municipalidad de Pergamino refuerza la conciencia ambiental con actividades prácticas. El Centro Aiken fue escenario de un nuevo encuentro.

    30 de marzo de 2026 - 14:01
    Vecinos avanzan en la construcción de sus propias composteras durante un taller que promueve la reducción de residuos y el cuidado del medio ambiente.

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    Durante el encuentro, además de compartir lo que sabían sobre compostaje, los asistentes habían reunido residuos orgánicos para comenzar a armar su propia compostera, lo que permitió trabajar de manera práctica y reforzar la importancia de transformar los restos de comida en abono natural.

    “Es muy valioso encontrarnos con instituciones que ya vienen trabajando estos temas y ver el compromiso que hay con el cuidado del ambiente. Compostar es una herramienta concreta para reducir residuos y generar un recurso útil para la tierra”, destacó Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental y a cargo del programa Actuá en Verde.

    Nuevo taller de compostaje

    Estas acciones forman parte de una agenda de actividades que se desarrolla durante todo el mes con talleres, encuentros y propuestas educativas que buscan multiplicar la conciencia ambiental en la comunidad.

    Como parte de esta agenda, se invita a los vecinos a participar del próximo Taller de Compostaje, que se realizará el 9 de abril a las 18:00 en la Biblioteca Menéndez, donde se brindarán herramientas simples para comenzar a compostar en casa.

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