Pergamino impulsa el compostaje con talleres y participación comunitaria

Vecinos avanzan en la construcción de sus propias composteras durante un taller que promueve la reducción de residuos y el cuidado del medio ambiente. PRENSA

En el marco del Mes del Compostaje, el área de Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando actividades para promover la separación de residuos y la valorización de los residuos orgánicos. En esta oportunidad, se realizó un taller en el Centro Aiken, donde los participantes demostraron gran interés.

Durante el encuentro, además de compartir lo que sabían sobre compostaje, los asistentes habían reunido residuos orgánicos para comenzar a armar su propia compostera, lo que permitió trabajar de manera práctica y reforzar la importancia de transformar los restos de comida en abono natural.

“Es muy valioso encontrarnos con instituciones que ya vienen trabajando estos temas y ver el compromiso que hay con el cuidado del ambiente. Compostar es una herramienta concreta para reducir residuos y generar un recurso útil para la tierra”, destacó Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental y a cargo del programa Actuá en Verde.

Nuevo taller de compostaje Estas acciones forman parte de una agenda de actividades que se desarrolla durante todo el mes con talleres, encuentros y propuestas educativas que buscan multiplicar la conciencia ambiental en la comunidad.

Como parte de esta agenda, se invita a los vecinos a participar del próximo Taller de Compostaje, que se realizará el 9 de abril a las 18:00 en la Biblioteca Menéndez, donde se brindarán herramientas simples para comenzar a compostar en casa.

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