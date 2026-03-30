PAMI: Ya está disponible en farmacias de Pergamino la vacuna antigripal para afiliados

La vacuna antigripal ya está disponible en todas las farmacias de la Red PAMI para todos los asociados de la obra social.

El PAMI anunció el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La aplicación de las dosis comenzó este lunes, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ante la circulación anticipada de virus respiratorios.

La decisión responde, en particular, a la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por su mayor transmisibilidad. El objetivo es reforzar la inmunidad en los grupos más vulnerables antes del pico invernal, especialmente entre adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones graves.

Desde el organismo señalaron que la vacuna es gratuita y no requiere orden médica ni turno previo. Los afiliados podrán aplicársela en farmacias habilitadas con la sola presentación del DNI y la credencial. En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, deberán acreditar su condición mediante documentación médica.

Entre los grupos priorizados se encuentran los mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses. También se incluye a personas con enfermedades crónicas, como patologías respiratorias -entre ellas EPOC o asma moderada a severa-, afecciones cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal, entre otras condiciones.

Campaña de Vacunación Antigripal en Pergamino

El titular del PAMI en Pergamino, doctor Ángel Torrano, destacó la importancia de la inmunización. Según explicó, la vacuna antigripal no elimina completamente la posibilidad de contagio, pero reduce significativamente el riesgo de cuadros graves y mortalidad. “Baja el riesgo en torno al 60% y evita complicaciones severas”, señaló.

Otro de los puntos destacados de la campaña es la posibilidad de aplicar la vacuna antigripal junto con otras dosis del calendario, como la antineumocócica o la vacuna contra el COVID-19, sin necesidad de intervalos entre ellas. La única contraindicación informada es haber presentado reacciones alérgicas previas a componentes de la vacuna.