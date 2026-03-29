Clima Pergamino, herramienta estratégica para la ciudad y las localidades del Partido

En una región atravesada por la producción agropecuaria, las tormentas intensas, las variaciones bruscas de temperatura y la necesidad de contar con información precisa para tomar decisiones cotidianas, Pergamino logró desarrollar una herramienta propia que hoy resulta indispensable: Clima Pergamino .

Esta plataforma, impulsada desde hace años con el acompañamiento permanente de la Municipalidad, se consolidó como un sistema de consulta y monitoreo meteorológico único en la región. Cada día, miles de vecinos de nuestra ciudad y de las localidades del Partido consultan sus datos, pronósticos y alertas para organizar actividades, planificar tareas rurales, anticipar eventos climáticos adversos o bien saber cómo evolucionará el tiempo.

Su principal fortaleza radica en que no trabaja únicamente con los datos generales o pronósticos tomados a escala nacional, sino que pone el foco en las particularidades climáticas propias de Pergamino y de cada una de las localidades del Distrito. Para ello, la plataforma cuenta con una red de estaciones meteorológicas, pluviómetros y sensores distribuidos tanto en la ciudad cabecera como en los pueblos.

A través de este importante sistema se pueden conocer, prácticamente en tiempo real, la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento, la presión atmosférica y, especialmente, la cantidad de precipitaciones caídas en distintos puntos del Partido.

Siempre presente

Durante las últimas lluvias, por ejemplo, los registros mostraron diferencias muy marcadas entre sectores del Distrito. Mientras en la ciudad de Pergamino se acumularon alrededor de 60 milímetros, en localidades rurales y zonas periféricas los valores fueron considerablemente más altos, superando en algunos casos los 40 y hasta los 90 milímetros. Esa variabilidad demuestra la importancia de contar con mediciones locales y precisas, ya que una tormenta puede afectar con distinta intensidad a cada sector del Partido.

En pueblos, los equipos que están instalados, permiten relevar las precipitaciones y seguir el comportamiento de las variables meteorológicas de manera independiente; para los productores agropecuarios, contratistas, transportistas y vecinos de cada localidad, disponer de esa información representa una herramienta clave.

No se trata solamente de saber si va a llover. En una de las regiones núcleo más importantes del país, donde la producción agrícola y ganadera tiene un peso central en la economía, la información climática condiciona decisiones diarias: desde el momento oportuno para sembrar o cosechar, hasta la posibilidad de ingresar a un lote, aplicar fitosanitarios, organizar una pulverización o prevenir pérdidas por un temporal.

Precisamente por eso, Clima Pergamino trabaja e incorpora tecnología específica en todo momento con ciertas recomendaciones vinculadas a los vientos, humedad y las condiciones atmosféricas, algo especialmente valorado por el sector rural.

Bien de Pergamino

Otro de los aspectos más relevantes de la plataforma es el monitoreo permanente del Arroyo Pergamino. Con sensores colocados en distintos puntos de la zona urbana y periurbana, el sistema permite seguir la evolución del cauce, conocer si el nivel del agua sube o baja y advertir posibles situaciones de riesgo.

Los equipos instalados sobre el Arroyo aportan datos fundamentales en momentos de lluvias intensas, especialmente en barrios cercanos al cauce y en sectores históricamente sensibles ante anegamientos. Gracias a ese seguimiento en tiempo real, el Municipio puede contar con información más precisa para actuar preventivamente y coordinar eventuales operativos.

El desarrollo de esta tecnología no fue casual ni reciente. Desde sus comienzos, la Municipalidad acompañó el crecimiento de Clima Pergamino, promoviendo siempre la incorporación de equipamiento, la instalación de nuevas estaciones y la articulación con instituciones, empresas y especialistas.

Con el paso del tiempo, el sistema fue ampliándose y hoy ya no es solamente una página o red social para consultar el pronóstico, sino una verdadera red local de información climática. La plataforma reúne datos propios, relevamientos permanentes, estadísticas, mapas, avisos meteorológicos y registros históricos que permiten comparar lluvias, temperaturas y comportamientos del tiempo entre la ciudad y las distintas localidades.

Problemas en el SMN

La importancia de contar con una herramienta de estas características se vuelve aún más evidente frente a las dificultades que en los últimos tiempos viene atravesando el Servicio Meteorológico Nacional. La reducción de personal, los inconvenientes en algunas estaciones y la imposibilidad de cubrir con precisión las particularidades de cada distrito hacen que muchas veces los pronósticos generales no alcancen para interpretar lo que sucede en Pergamino.

Frente a esa realidad, disponer de una plataforma local, alimentada con información propia y pensada específicamente para esta región, se transformó en una ventaja estratégica. Porque las lluvias, el viento, la temperatura o el comportamiento del arroyo no siempre son iguales en Pergamino que en otras ciudades de la provincia o del país.

En una comunidad que convive permanentemente con la necesidad de anticiparse a los fenómenos meteorológicos, Clima Pergamino dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en un servicio esencial. Tanto en la ciudad como en los pueblos, hoy representa una fuente de consulta cotidiana, confiable y cercana, capaz de brindar datos precisos allí donde más se necesitan.