Una joven de San Nicolás despertó en Pergamino sin recordar cómo llegó: investigan probable uso de sustancias

La mujer amaneció dentro de una habitación del Residencial Sheraton de Pueyrredón y Perú el domingo a media mañana sin recordar como llegó al lugar.

Una joven de 26 años oriunda de San Nicolás denunció este domingo una situación desconcertante y de extrema preocupación: despertó a media mañana en un hotel alojamiento de Pergamino sin recordar cómo había llegado hasta ese lugar, ubicado a más de setenta kilómetros del último sitio en el que asegura haber estado consciente.

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La intervención policial comenzó alrededor de las 13:20, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una mujer que solicitaba ayuda en inmediaciones de boulevard Colón al 300, a pocas cuadras del establecimiento donde dijo haber despertado.

Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a la joven, una empleada de 26 años domiciliada en la ciudad de San Nicolás, quien relató que durante la noche anterior había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a amigos en esa localidad y que el último recuerdo que conserva es encontrarse con un conocido al que identificó por su apellido y apodo.

Según su testimonio, al despertar durante la mañana del domingo se encontraba dentro del Residencial Sheraton, ubicado en la intersección de Pueyrredón y Perú, en Pergamino, sin poder precisar cómo se produjo el traslado ni qué ocurrió en el lapso de tiempo transcurrido entre ambos momentos.

La distancia entre su domicilio, en calle Pombo de San Nicolás, y el hotel alojamiento pergaminense es de aproximadamente 73 kilómetros, lo que profundiza el desconcierto sobre las circunstancias en que llegó hasta esta ciudad.

A partir de la denuncia formal, se inició una causa por averiguación de ilícito con intervención de la Fiscalía 7, que dispuso las primeras medidas investigativas para reconstruir el recorrido de la joven, identificar a las personas con quienes estuvo durante la noche y establecer si pudo haber sido víctima del suministro de alguna sustancia que alterara su conciencia.

Fuentes vinculadas a la investigación no descartan que la mujer haya ingerido una bebida adulterada o recibido alguna sustancia sin advertirlo, situación que podría explicar la pérdida de memoria y el estado de desorientación con el que pidió ayuda.

Los investigadores intentan ahora reunir registros de cámaras de seguridad, testimonios y eventuales datos de traslado para determinar en qué condiciones llegó al hotel y si existió algún delito asociado.

Por el momento, la causa permanece en etapa inicial y no se descartan nuevas diligencias durante las próximas horas para esclarecer el episodio.