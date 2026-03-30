lunes 30 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Manuel Ocampo: una adolescente sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico y lanzan campaña solidaria

    Una adolescente de 17 años fue derivada a un instituto del quemado tras sufrir quemaduras en gran parte del cuerpo durante una reunión en Manuel Ocampo. Piden ayuda económica.

    30 de marzo de 2026 - 15:39
    isabella-diaz-quemadura

    Una adolescente de 17 años de Manuel Ocampo permanece internada en estado delicado luego de sufrir graves quemaduras durante un accidente doméstico ocurrido en la noche del sábado, en el marco de una reunión de amigos, donde una llamarada alcanzó gran parte de su cuerpo cuando preparaban una comida al aire libre.

    Lee además
    Isabella Díaz se encuentra internada en un centro de salud especializado en atención de personas con quemaduras.

    Isabella Díaz evoluciona favorablemente en Ciudadela tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico
    El adolescente terminó quemado al alcanzarlo las llamas que se expandieron de un bidón con combustible cercano al fuego del asado.

    Adolescente de 17 años sufrió graves quemaduras en Manuel Ocampo y será derivado a un instituto del quemado

    El episodio ocurrió en esa localidad del Partido de Pergamino durante un encuentro de adolescentes en una vivienda particular. Según trascendió, el grupo se encontraba organizando una comida y había encendido fuego para cocinar hamburguesas a la parrilla cuando, por causas accidentales, un bidón con combustible ubicado cerca de las llamas generó una violenta combustión.

    El fuego se expandió rápidamente

    La explosión de fuego alcanzó directamente a la joven, identificada como Isabella Díaz, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 70 por ciento del cuerpo, lo que obligó a una inmediata asistencia de urgencia y posterior derivación a un centro médico de mayor complejidad.

    En un primer momento recibió atención médica local, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladada al Sanatorio AMTA de Ciudadela, donde permanece internada bajo tratamiento intensivo y deberá afrontar un prolongado proceso de recuperación.

    La noticia generó una profunda conmoción en Manuel Ocampo, especialmente en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°3, institución desde la cual comenzaron rápidamente a impulsar una campaña solidaria para acompañar a la familia ante los elevados costos médicos y de permanencia fuera de la ciudad.

    A través de un mensaje difundido en redes sociales y grupos comunitarios, desde la escuela expresaron: “La comunidad educativa solicita la colaboración de todos para ayudar a Isabella, quien debe someterse a un largo tratamiento. Su familia nos necesita para afrontar los gastos”.

    La convocatoria solidaria busca reunir aportes económicos que permitan sostener el tratamiento y cubrir gastos derivados de la internación, traslados y acompañamiento familiar en esta etapa crítica.

    Los datos difundidos para quienes deseen colaborar son:

    Alias: Kili.diaz11

    Titular: Cristian José Díaz

    Familiares, amigos, docentes y vecinos remarcaron que cualquier contribución resulta importante en este momento y apelaron a la solidaridad de toda la región para acompañar la recuperación de la adolescente.

    El accidente volvió a poner en foco la importancia de extremar precauciones en reuniones donde se manipulan combustibles cerca de fuego abierto, especialmente en ámbitos domésticos, donde una mínima imprudencia puede derivar en consecuencias extremadamente graves.

    Temas
    Seguí leyendo

    Isabella Díaz evoluciona favorablemente en Ciudadela tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico

    Adolescente de 17 años sufrió graves quemaduras en Manuel Ocampo y será derivado a un instituto del quemado

    "Pirulo" ingresó al patio de un vecino, intentó agredir a una policía y lo frenaron con un disparo antitumulto

    Una joven de San Nicolás despertó en Pergamino sin recordar cómo llegó: investigan probable uso de sustancias

    Nuevo robo de cables en la ruta 8 dejó por cuarta vez en un mes sin luz al barrio Aeroclub

    ¿Plantaron la droga o se dedicaba a la venta de cocaína? El debate en el juicio giró por ese interrogante

    Piden la prisión preventiva para el detenido por el asalto fatal a un productor agropecuario en Peña

    Dos ladrones terminaron detenidos en una causa de robo y les secuestraron evidencias que los involucra

    La Policía del Comando interceptó a un individuo que agredió de un golpe de puño a una mujer joven

    Detuvieron a un sujeto con dos pedidos de captura activos por tentativa de homicidio y amenazas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La mujer amaneció dentro de una habitación del Residencial Sheraton de Pueyrredón y Perú el domingo a media mañana sin recordar como llegó al lugar.

    Una joven de San Nicolás despertó en Pergamino sin recordar cómo llegó: investigan probable uso de sustancias

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Isabella Díaz se encuentra internada en un centro de salud especializado en atención de personas con quemaduras.

    Isabella Díaz evoluciona favorablemente en Ciudadela tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico

    Por Alfonso Godoy
    Buscan implementar alertas para evitar multas por Licencia de Conducir vencidas en la Provincia

    Buscan implementar alertas para evitar multas por Licencia de Conducir vencidas en la Provincia

    Los vecinos y comerciantes de avenida Juan B. Justo lo denunciaron en varias oportunidades por protagonizar incidentes frente a los locales.

    "Pirulo" ingresó al patio de un vecino, intentó agredir a una policía y lo frenaron con un disparo antitumulto

    El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento de las tarifas de gas a partir del miércoles

    El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento de las tarifas de gas a partir del miércoles

    Julia Riera superó este lunes la primera ronda en el torneo WTA 250 de Bogotá.

    Julia Riera debutó con triunfo y avanzó a octavos en Bogotá