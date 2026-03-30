Manuel Ocampo: una adolescente sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico y lanzan campaña solidaria

Una adolescente de 17 años de Manuel Ocampo permanece internada en estado delicado luego de sufrir graves quemaduras durante un accidente doméstico ocurrido en la noche del sábado, en el marco de una reunión de amigos, donde una llamarada alcanzó gran parte de su cuerpo cuando preparaban una comida al aire libre .

Adolescente de 17 años sufrió graves quemaduras en Manuel Ocampo y será derivado a un instituto del quemado

El episodio ocurrió en esa localidad del Partido de Pergamino durante un encuentro de adolescentes en una vivienda particular. Según trascendió, el grupo se encontraba organizando una comida y había encendido fuego para cocinar hamburguesas a la parrilla cuando, por causas accidentales, un bidón con combustible ubicado cerca de las llamas generó una violenta combustión.

La explosión de fuego alcanzó directamente a la joven, identificada como Isabella Díaz , quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 70 por ciento del cuerpo, lo que obligó a una inmediata asistencia de urgencia y posterior derivación a un centro médico de mayor complejidad.

En un primer momento recibió atención médica local, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladada al Sanatorio AMTA de Ciudadela, donde permanece internada bajo tratamiento intensivo y deberá afrontar un prolongado proceso de recuperación.

La noticia generó una profunda conmoción en Manuel Ocampo, especialmente en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°3, institución desde la cual comenzaron rápidamente a impulsar una campaña solidaria para acompañar a la familia ante los elevados costos médicos y de permanencia fuera de la ciudad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales y grupos comunitarios, desde la escuela expresaron: “La comunidad educativa solicita la colaboración de todos para ayudar a Isabella, quien debe someterse a un largo tratamiento. Su familia nos necesita para afrontar los gastos”.

La convocatoria solidaria busca reunir aportes económicos que permitan sostener el tratamiento y cubrir gastos derivados de la internación, traslados y acompañamiento familiar en esta etapa crítica.

Los datos difundidos para quienes deseen colaborar son:

Alias: Kili.diaz11

Titular: Cristian José Díaz

Familiares, amigos, docentes y vecinos remarcaron que cualquier contribución resulta importante en este momento y apelaron a la solidaridad de toda la región para acompañar la recuperación de la adolescente.

El accidente volvió a poner en foco la importancia de extremar precauciones en reuniones donde se manipulan combustibles cerca de fuego abierto, especialmente en ámbitos domésticos, donde una mínima imprudencia puede derivar en consecuencias extremadamente graves.