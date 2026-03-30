Pergamino: refuerzan el mantenimiento de plazas y espacios verdes en distintos sectores

La Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando un intenso plan de mantenimiento y puesta en valor de los espacios verdes de la ciudad, con intervenciones en diferentes plazas y parques que tienen como objetivo garantizar lugares seguros, accesibles y en óptimas condiciones para el uso cotidiano de los vecinos.

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Durante la mañana de hoy, personal municipal llevó adelante una serie de tareas en la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Miguel Dávila y la plaza ubicada en el Parque Municipal, tres de los espacios públicos más concurridos de la ciudad. Allí se realizaron trabajos de cambio de sogas en los juegos infantiles, tareas de pintura, reparaciones y arreglos generales destinados a mejorar las condiciones de estos sectores recreativos.

Las labores incluyeron la renovación de elementos deteriorados por el uso diario y el paso del tiempo, especialmente en los juegos para niños, donde se reemplazaron sogas y componentes que forman parte de las estructuras de trepado y recreación. Asimismo, se efectuaron tareas de pintura en bancos, juegos, postes y distintos sectores de las plazas, con el propósito de embellecer los espacios y prolongar la vida útil de cada elemento.

A esto se sumaron trabajos de reparación en veredas, revisión de mobiliario urbano y acondicionamiento general de cada predio, en el marco de un esquema de mantenimiento permanente que el Municipio viene ejecutando en distintos barrios de Pergamino.

Un trabajo constante

Desde la Comuna explicaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de recuperación, creación y mantenimiento de espacios públicos, una estrategia que en los últimos años permitió transformar y poner en valor numerosas plazas y parques de la ciudad y de las localidades del Partido.

La mejora de los espacios verdes se convirtió en uno de los ejes de la gestión municipal, entendiendo que las plazas y parques cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de los vecinos. Son lugares de encuentro, recreación, actividad física y convivencia, utilizados diariamente por familias, niños, jóvenes y adultos mayores.

En ese sentido, remarcaron que contar con juegos en buenas condiciones, senderos seguros, bancos, luminarias y sectores limpios no sólo mejora la calidad del espacio público, sino que también favorece su apropiación por parte de la comunidad.

Municipalidad de Pergamino

El Municipio viene desarrollando en forma permanente un esquema de recorridas y relevamientos en distintos puntos de la ciudad para detectar necesidades y definir prioridades de intervención. A partir de esos controles, se programan tareas de reparación, pintura, recambio de equipamiento y mantenimiento general, buscando dar respuesta rápida a los problemas que puedan presentarse.

Además de las acciones realizadas hoy, las cuadrillas municipales continuarán trabajando en otros espacios verdes durante las próximas semanas, con intervenciones similares orientadas a sostener en el tiempo el buen estado de plazas, parques y paseos públicos.

Compromiso de todos para el cuidado

Desde el Municipio también insistieron en la importancia del compromiso de los vecinos para preservar estos lugares. En ese marco, solicitaron cuidar los juegos, el mobiliario y la limpieza de los espacios, evitando actos de vandalismo que terminan generando mayores costos y afectan el disfrute de toda la comunidad.

“Las plazas son de todos y es fundamental que entre el Estado y los vecinos podamos conservarlas en buenas condiciones”, señalaron desde el área municipal, al tiempo que destacaron que el mantenimiento continuo resulta clave para que estos lugares sigan siendo ámbitos de encuentro, recreación y vida comunitaria.

Con estas acciones, la Municipalidad de Pergamino reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el espacio público, entendiendo que una ciudad con plazas cuidadas, parques seguros y sectores recreativos en buen estado contribuye directamente a una mejor calidad de vida para todos los pergaminenses.