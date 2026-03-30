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    • Tomás Casquero ganó todo en Chacabuco y se quedó con el inicio del Prix del Centro

    El pergaminense de 9 años ganó con puntaje perfecto en Sub 15 y confirmó su gran presente en el arranque del Prix del Centro de la Provincia de ajedrez.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de marzo de 2026 - 13:40
    Tomás Casquero recibió el trofeo de ganador en Sub 15 y el de campeón 2025 en Sub 12, tras una jornada perfecta en Chacabuco.

    Tomás Casquero recibió el trofeo de ganador en Sub 15 y el de campeón 2025 en Sub 12, tras una jornada perfecta en Chacabuco.

    FAMILIA CASQUERO

    El ajedrecista Tomás Casquero volvió a demostrar su talento en el tablero al quedarse con el primer puesto en la categoría Sub 15 durante la primera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada este domingo en Chacabuco.

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    El certamen, que reunió a más de 200 participantes en el Salón del Sindicato de Choferes, tuvo un alto nivel competitivo. Sin embargo, el pergaminense, con apenas 9 años, se destacó con una actuación perfecta: ganó las siete partidas que disputó y finalizó en lo más alto de la tabla entre 33 jugadores, totalizando 7 puntos. Representando al Club Social Pergamino, “Tomi” Casquero superó a rivales de mayor edad y experiencia. El segundo puesto quedó en manos de Pedro Buljubasich (Salto) con seis unidades.

    Resultados Casquero en Chacabuco

    Un salto de categoría

    La actuación cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que Casquero decidió competir en Sub 15, dos categorías por encima de la que le corresponde por edad (Sub 10). Lejos de sentir el impacto del cambio, el pergaminense mostró solidez, precisión y una notable madurez en cada partida.

    El torneo se disputó bajo sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 12 minutos más 3 segundos, un formato que exige rapidez y capacidad de cálculo constante. En ese contexto, “Tomi” no solo se adaptó, sino que dominó de principio a fin.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El joven ajedrecista pergaminense Tomás Casquero tuvo un inicio brillante en el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires al consagrarse en la categoría Sub 15, pese a tener solo 9 años. El representante del Club Social Pergamino ganó las siete partidas disputadas en la competencia realizada en Chacabuco, logrando puntaje perfecto y superando a rivales de mayor edad y experiencia. Su actuación no solo lo posiciona como líder del certamen, sino que confirma su gran presente y proyección dentro del ajedrez provincial Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    Prolonga su crecimiento

    Además del título en esta primera fecha de 2026, Casquero recibió el trofeo de campeón 2025 en la categoría Sub 12, consolidando una trayectoria ascendente dentro del circuito provincial.

    Este es el tercer año consecutivo en el que participa del Grand Prix del Centro, con resultados sobresalientes en cada temporada: en 2024, con edad de Sub 8, fue campeón en Sub 10; en 2025 repitió el logro en Sub 12, y ahora, nuevamente con edad de Sub 10, se lanza a la conquista de Sub 15 en busca de su tercera corona seguida.

    El rendimiento en Chacabuco se inscribe en un proceso de crecimiento sostenido. A fines de 2025, el joven ajedrecista ya había cerrado el año con un destacado cuarto puesto en la categoría Sub 1700 de ELO en las Finales del Campeonato Argentino Amateur en Villa Carlos Paz, compitiendo frente a jugadores de todas las edades y ratificando su competitividad a nivel nacional.

    Con este inicio arrollador, Casquero no solo lidera el Grand Prix del Centro, sino que reafirma su proyección, siendo capaz de desafiar categorías superiores y responder con resultados.

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