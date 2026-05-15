Del sol al abrigo en Pergamino: se espera un sábado inestable y la llegada del frío intenso

El frío no dará tregua al inicio de la próxima semana.

Luego de varios días con temperaturas moderadas y tardes de otoño agradables, Pergamino comenzará a experimentar un cambio marcado en las condiciones climáticas. Si bien este viernes se presenta estable, con buena presencia solar y un ambiente templado durante la tarde, el panorama comenzará a modificarse progresivamente con el correr de las horas, dando paso a jornadas más frías, húmedas e inestables.

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De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional , este viernes tendrá una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 19. La mañana comenzó con cielo despejado, humedad y un ambiente fresco típico de mayo, mientras que hacia la tarde se espera un aumento paulatino de la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Sin embargo, el escenario cambiará durante el fin de semana, cuando comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso de aire frío sobre la región.

El sábado marcará el inicio de un período más inestable en Pergamino y la zona. Según el SMN, la jornada estará caracterizada por abundante nubosidad, temperaturas más bajas y chances de lluvias aisladas que podrían registrarse durante gran parte del día y extenderse hasta la noche.

La mínima prevista será de 7 grados y la máxima apenas llegará a 14, configurando una jornada mucho más fresca que las registradas en los últimos días. Además, el viento leve proveniente del sector sur y sudoeste contribuirá a reforzar la sensación térmica fría.

El panorama climático comenzará así a mostrar señales más típicas del otoño avanzado, con mañanas húmedas, tardes grises y un marcado descenso de temperatura.

El domingo llegará el frío más intenso

Pero el cambio más importante se sentirá el domingo. El ingreso de aire frío provocará un descenso aún mayor de las temperaturas y anticipará un comienzo de semana con características casi invernales.

Para esa jornada, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de apenas 2 grados y una máxima que rondará los 14. Las primeras horas del día podrían convertirse en las más frías en lo que va de mayo y no se descarta la aparición de heladas en sectores suburbanos y rurales de la región.

El viento del sur continuará presente, aunque de manera leve, sosteniendo el ambiente frío durante toda la jornada.

Se vienen las mañanas más frías del mes

El frío no dará tregua al inicio de la próxima semana. El pronóstico extendido indica que el lunes y el martes se registrarían las mañanas más heladas del mes hasta el momento, con mínimas de 1 y 2 grados respectivamente.

Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 15 y 18 grados, permitiendo tardes algo más agradables gracias a la presencia de sol, aunque las primeras horas del día exigirán abrigo y precaución, especialmente para quienes deban circular temprano.

En este contexto, el panorama climático comienza a mostrar un cambio de tendencia más acorde a la época del año. Pergamino se encamina hacia una seguidilla de días fríos, con humedad, nubosidad y posibles heladas que marcarán con fuerza el pulso del otoño en la región.