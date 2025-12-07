Pergamino endurece los controles de tránsito y habilita allanamientos para las faltas graves

En un contexto de creciente conflictividad en la vía pública y con infracciones que se reiteran a diario, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó recientemente una ordenanza que introduce modificaciones profundas en el sistema de control de tránsito . La iniciativa, impulsada por el bloque Juntos por el Cambio – Hechos, busca dotar al Municipio de nuevas herramientas para sancionar faltas graves y mejorar la convivencia urbana. Entre las medidas más destacadas, se incorpora la posibilidad de solicitar allanamientos domiciliarios para intervenir en casos puntuales donde se identifique a un infractor que evade los controles o comete conductas de alto riesgo.

El presidente del bloque y autor del proyecto explicó que la reforma responde a una problemática que se ha agravado en los últimos años. “Esta ordenanza tiene que ver con darle mayor cantidad de herramientas a quienes deben ejercer los controles en materia de tránsito y eventualmente sancionar los incumplimientos”, señaló Ignacio Maiztegui en diálogo con LA OPINION. Según indicó, el espíritu de la norma es claro: “Se trata de ordenar la convivencia en los espacios públicos, en un momento en el que vemos alteraciones muy fuertes que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas”.

El concejal remarcó que el Municipio enfrenta en la actualidad un incremento sostenido de maniobras temerarias, picadas, ruidos extremos provocados por escapes adulterados y conductas de evasión en operativos. Estas situaciones no sólo generan molestias —advirtió el legislador local—, sino que además implican riesgos concretos de accidentes; “hoy entendemos que la convivencia se ve alterada por distintas razones. Pero no es sólo una cuestión de respeto por el espacio público: al alterarse la convivencia, se está poniendo en riesgo la salud y la seguridad de las personas, lo cual nos parece doblemente grave”, afirmó el presidente de Juntos por el Cambio - Hechos.

Una de las novedades más significativas es la incorporación de allanamientos como herramienta de actuación. Según explicó Ignacio Maiztegui, esta medida no tiene un carácter masivo ni se aplicará de manera automática, sino que se orienta exclusivamente a casos de faltas graves donde exista plena identificación del vehículo y del infractor.

“Lo novedoso de la ordenanza es la posibilidad de los allanamientos, que permiten actuar con posterioridad. Muchas veces intervenir en el momento, ante maniobras evasivas o persecuciones, genera un riesgo todavía mayor. Por eso la idea es que se pueda proceder después, una vez que se cuente con las pruebas y la identificación correspondiente”, precisó.

Respecto del procedimiento, el concejal aclaró que la Policía de la provincia de Buenos Aires tendrá un rol indispensable. “Para que el allanamiento sea válido debe participar la fuerza pública. La Policía puede intervenir sola o bien acompañada por agentes municipales, pero los agentes municipales no pueden realizar un allanamiento sin la presencia policial”, explicó ayer en la entrevista con el Diario. La coordinación entre Patrulla Urbana, Inspección Municipal y la fuerza de seguridad será clave para que la medida pueda aplicarse correctamente en los casos en que el Juzgado de Faltas lo disponga.

Ordenanza en marcha en Pergamino

Consultado sobre la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, informó que la ordenanza ya fue aprobada y será promulgada esta semana, quedando en condiciones de aplicarse inmediatamente. En cuanto al personal, aclaró que no se requiere de una capacitación adicional para los agentes municipales, aunque sí habrá una adecuación operativa. “Los inspectores conviven a diario con esta realidad y conocen el territorio. Lo que se suma ahora es la necesidad de registrar los operativos de manera más rigurosa”, explicó.

En ese sentido, la ordenanza dialoga con otras herramientas ya disponibles en el Municipio, como el sistema de video vigilancia urbana. A estos recursos se sumará la grabación de los operativos de tránsito, tal como ocurre en otras ciudades del país.

“Seguramente todos los procedimientos quedarán registrados para que, en caso de una falta grave, el Juzgado de Faltas pueda evaluar el material y, de ser necesario, dictar la orden de allanamiento”, detalló.

El concejal Maiztegui subrayó que no todas las faltas recibirán el mismo tratamiento. La herramienta está destinada a sancionar las situaciones de extrema gravedad: maniobras temerarias, correr picadas, realizar giros bruscos que pongan en peligro a terceros, modificaciones de los caños de escapes que generan contaminación sonora severa, o comportamientos reiterados de evasión de controles. “Estamos hablando de casos concretos que provocan un riesgo real. No se trata de perseguir infracciones menores, sino de actuar frente a conductas que pueden terminar en una tragedia”, enfatizó.

Multas más importantes

La ordenanza también actualiza el régimen sancionatorio, elevando montos de multas y agravando penalidades en infracciones de alto impacto. Según el autor del proyecto, la intención es generar un efecto disuasivo más fuerte. “Apuntamos a que los pergaminenses puedan utilizar el espacio público de manera libre y segura, siempre respetando los derechos de los demás. La mayoría de los vecinos quiere convivir en armonía y respetar las normas; por eso, tenemos que actuar frente a quienes alteran esa convivencia y generan riesgos”.

Con el nuevo marco legal, el Municipio se prepara para encarar una etapa de controles más estrictos y con mayores posibilidades de intervención. “Es un paso fundamental para mejorar la seguridad vial y proteger a quienes circulan todos los días por Pergamino”, concluyó el concejal.