Pergamino despliega una agenda cultural para todos los gustos este fin de semana

Este lunes de 17:00 a 21:00, en el Centro Cultural Registrarte se va a realizar una activación de la muestra colectiva Territorios Sensibles con la presencia de las artistas que guiarán al espectador por la exposición y compartirán su proceso creativo.

En Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles. La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi.

Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

Dolor por el fallecimiento de Tito Friguglietti, histórico comerciante y figura del peronismo pergaminense

Sarratea 221. El lunes, de 19:00 a 21:00. Entrada libre y gratuita. Instagram: centrocultural.registrarte

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

ArteMás

Moda que rompe el molde

En ArteMás se habilitó la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.

Echevarría 555, Se podrá visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Dos estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Zootopía 2 y Paw Patrol: Especial de Navidad. Continúan Wicked: Por siempre y Depredador: Tierras salvajes.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Luis Claudio; el sábado regresa la Banda Bataclana.

San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000 (hasta el mediodía en ambos días). Más datos y reservas al 2477 454321.

Florentino

Dúo Canto

Este sábado el legendario Dúo Canto vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar. Integrado por Hugo Ramallo y Mario Lanzillotta, el dueto brindará un repertorio folklórico. Este esperado reencuentro con el público contará con invitados de lujo: la cantante Cora Tulliani, el guitarrista Joaquín Medrán y el cantante e instrumentista Bernardo Ramallo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al whatsApp 2477 554459.

El Yerta Club Cultural

Exp 3 Sistema Afectivo

Este sábado en El Yerta Club Cultural se presenta el grupo performático Exp 3 Sistema Afectivo, con siete artistas en escena.

Estrada 1953, a las 20:30. Anticipadas a $16.500. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Ritmo Club Resto Bar

La programación

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación para este fin de semana: este viernes se presenta El antihéroe juglar con invitados ($6000); el sábado llega Carmi con un acústico, en la guitarra Ope y en el piano Renzo Bover; el domingo se podrá disfrutar del espectáculo Contrapunto (liga de batallas).

Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30; el domingo desde las 17:00. Más información y reservas al 2477318000.

Espacio GAE

Zamba y Arrabal

Este domingo se presentan en Espacio GAE las cantantes de Pergamino Marcela Sánchez y Luciana Lucero con el espectáculo “Zamba y Arrabal”. Estarán acompañadas por Cecilia Manzoni (piano), Eduardo Cruz (bajo y contrabajo), José Temprana (percusión), Germán Ferrari (guitarra) y Federico Izzo (violín).

Guido 722, a las 20:00. Más información y anticipadas al 2477 508104.

Habemus Theatrum

Compulsivos y Taller de Teatro

Este viernes en Habemus Theatrum se presenta la obra Compulsivos, del grupo Trillo 77 de la ciudad de Rojas. En tanto, el domingo el 1º año del Taller de Teatro de José Neme Carenzo hará su muestra con el espectáculo Subimos a escena.

Jujuy 227, viernes a las 21:30; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum

Espacio GAE

Taller Talía

Este lunes en Espacio GAE comienzan las muestras del Taller de Teatro Talía y se extenderá hasta el 10 de diciembre, con la presentación de los distintos grupos, en producciones colectivas que reflejan los intereses propios de cada franja etaria.

Guido 722, a las 20:30. Consultas y Reservas: 2477 508104.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]