Pergamino: buscan a un joven de 34 años desaparecido desde el domingo tras salir en auto rumbo a La Angelita

La policía de Pergamino activó un protocolo de búsqueda para localizar a un joven de 34 años que fue visto por última vez el domingo por la tarde, cuando dejó su vivienda en un automóvil con dirección a La Angelita y desde entonces no volvió a comunicarse con su entorno familiar.

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Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

Las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino difundieron este martes la imagen y los datos identificatorios de Albano Ángel Alexis Trotta de 34 años sobre quien pesa una averiguación de paradero, luego de que su pareja denunciara en sede policial que no tiene noticias sobre él desde el domingo.

La presentación judicial fue radicada por una mujer de 29 años ante las autoridades policiales y el caso quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino.

De acuerdo con la denuncia, el episodio se originó el domingo 5 de abril, luego de una discusión en el domicilio que ambos compartían en calle 9 de Julio al 2200. Según consta en la declaración, tras el conflicto familiar la mujer se retiró momentáneamente de la vivienda y, alrededor de las 18:00, el hombre decidió abandonar el lugar sin informar con precisión su destino.

La denunciante indicó que el joven manifestó que se dirigía hacia la localidad de La Angelita, en el partido de General Arenales, aunque desde ese momento no volvió a mantener contacto telefónico ni por ningún otro medio con familiares o allegados.

Los investigadores señalaron que el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello corto oscuro y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean claro y campera negra.

También trascendió que se movilizaba en un automóvil Citroën C4 blanco, dominio AA112YD. Dentro del vehículo llevaba un colchón de una plaza, un juego de sábanas, una almohada y dinero en efectivo, sin que se pudiera precisar el monto.

A partir de la denuncia se activó el protocolo de búsqueda de personas, con intervención de distintas dependencias policiales y difusión de la imagen para intentar obtener información que permita establecer su ubicación.

Desde la investigación solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato con el servicio de emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o directamente con la DDI Pergamino.