martes 07 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: buscan a un joven de 34 años desaparecido desde el domingo tras salir en auto rumbo a La Angelita

    La DDI Pergamino difundió la imagen de un hombre de 34 años cuyo paradero se desconoce desde el domingo, cuando salió en un Citroën C4 blanco.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    7 de abril de 2026 - 13:12
    Albano Ángel Alexis Trotta.

    Albano Ángel Alexis Trotta.

    LA OPINION

    La policía de Pergamino activó un protocolo de búsqueda para localizar a un joven de 34 años que fue visto por última vez el domingo por la tarde, cuando dejó su vivienda en un automóvil con dirección a La Angelita y desde entonces no volvió a comunicarse con su entorno familiar.

    Lee además
    La Policía de Pergamino cesó la búsqueda al establecer el contacto del joven con los familiares.

    Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas
    en pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos tolerancia cero

    En Pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos Tolerancia Cero

    Las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino difundieron este martes la imagen y los datos identificatorios de Albano Ángel Alexis Trotta de 34 años sobre quien pesa una averiguación de paradero, luego de que su pareja denunciara en sede policial que no tiene noticias sobre él desde el domingo.

    La presentación judicial fue radicada por una mujer de 29 años ante las autoridades policiales y el caso quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino.

    De acuerdo con la denuncia, el episodio se originó el domingo 5 de abril, luego de una discusión en el domicilio que ambos compartían en calle 9 de Julio al 2200. Según consta en la declaración, tras el conflicto familiar la mujer se retiró momentáneamente de la vivienda y, alrededor de las 18:00, el hombre decidió abandonar el lugar sin informar con precisión su destino.

    La denunciante indicó que el joven manifestó que se dirigía hacia la localidad de La Angelita, en el partido de General Arenales, aunque desde ese momento no volvió a mantener contacto telefónico ni por ningún otro medio con familiares o allegados.

    Los investigadores señalaron que el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello corto oscuro y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean claro y campera negra.

    También trascendió que se movilizaba en un automóvil Citroën C4 blanco, dominio AA112YD. Dentro del vehículo llevaba un colchón de una plaza, un juego de sábanas, una almohada y dinero en efectivo, sin que se pudiera precisar el monto.

    A partir de la denuncia se activó el protocolo de búsqueda de personas, con intervención de distintas dependencias policiales y difusión de la imagen para intentar obtener información que permita establecer su ubicación.

    Desde la investigación solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato con el servicio de emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o directamente con la DDI Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

    En Pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos Tolerancia Cero

    El equipo Ciudad de Pergamino está listo para la Doble Bragado

    Canto y guitarra: Cora Tulliani y Juan Carlos Migliaro llegan con un formato íntimo

    Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

    Tomás Casquero otra vez entre los mejores del Campeonato Argentino

    Todos por Romi: Pergamino se abraza en una peña solidaria para acompañar su recuperación

    Pergamino: la represa, deuda pendiente a 31 años de la inundación que marcó a la ciudad

    Desde 1995 a la actualidad en Pergamino ¿qué se hizo y qué falta para evitar inundaciones?

    Pergamino Básquet ratificó su proyecto tras el descenso y busca sostener la plaza

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El principio de incendio generó el despliegue de móviles de emergencias frente a la Clínica Pergamino.

    Principio de incendio en la Clínica Pergamino: evacuaron terapia intensiva y actuaron los rescatistas

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El cantante nicoleño Leandro Ponte fue convocado para encabezar el musical de tango “Tango Tirao”, una ambiciosa producción que se presentará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia.

    San Nicolás: Leandro Ponte protagonizará un musical de tango en España
     La Dirección de Deportes puso en marcha una nueva edición del programa que ofrece disciplinas recreativas y formativas en la ciudad cabecera y las localidades. La propuesta incluye desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional para adultos.

    Escuelas Deportivas Municipales San Pedro 2026: actividades gratuitas, sedes y horarios en todo el partido

    La Policía de Pergamino cesó la búsqueda al establecer el contacto del joven con los familiares.

    Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

    El automóvil despistó y volcó en un arroyo cerca de Bigand.

    Bigand: hallaron con vida a Agustín Mancini tras más de 24 horas de búsqueda y un accidente en ruta 178

    La Municipalidad de Ramallo destacó el trabajo que viene realizando el Taller Municipal de Reciclado en distintas localidades del distrito, donde se combina el cuidado del ambiente con la generación de oportunidades laborales para mujeres desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

    Ramallo: Taller de Reciclado impulsa empleo y embellece espacios públicos