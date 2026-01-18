Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

La oficina de PAMI permanece cerrada desde hace dos meses y los afiliados de Pérez Millán solo reciben atención remota, sin días ni horarios fijos. lavozderamallo.com.ar

La falta de atención presencial de PAMI en Pérez Millán mantiene en alerta a jubilados y pensionados de la localidad. Tras dos meses de cierre de la oficina, el Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad un reclamo formal para que el organismo nacional restablezca de manera urgente el servicio.

Cierre de la oficina de PAMI y reclamo institucional La preocupación crece entre los vecinos de Pérez Millán ante la imposibilidad de realizar trámites vinculados a medicamentos, prestaciones y cobertura médica. La concejal Romina Rossi presentó un proyecto de resolución que solicita la normalización inmediata del funcionamiento de la oficina local de PAMI, iniciativa que fue acompañada por todos los bloques del Concejo Deliberante.

Por qué dejó de funcionar la atención presencial Según explicó Rossi, las dificultades comenzaron en abril de 2024, cuando PAMI Nación dejó de financiar el alquiler del inmueble donde funcionaba la dependencia. El Municipio dispuso entonces una reubicación provisoria en la Unidad Sanitaria local, con atención limitada y un encargado que viajaba desde San Pedro. Hace dos meses, ese personal fue reasignado a Baradero y la oficina quedó completamente cerrada.

Impacto en jubilados y adultos mayores de Pérez Millán Desde la oficina de PAMI a cargo de Carolina Chaparro confirmaron que la agencia se encuentra acéfala y que los trámites se realizan solo por teléfono o WhatsApp, sin días ni horarios fijos. La atención presencial, cuando existe, es esporádica. La situación afecta especialmente a adultos mayores sin conectividad ni recursos para trasladarse a la cabecera del partido, en un contexto económico cada vez más adverso.

Compartí esta nota en redes sociales:





